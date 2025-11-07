A Escola Estadual Barão de Franca comemora seus 102 anos de história e contribuição à educação francana neste sábado, 8. Um evento especial está marcado para as 8h30, na sede da escola, localizada na rua Francisco Marcolino, 875, na Vila Santos Dumont.
A celebração contará com homenagens, apresentações musicais e uma exposição cultural dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano.
Lançamento do novo hino
Um dos momentos mais esperados da comemoração será o lançamento do novo hino da Escola Barão. A canção foi composta especialmente para a ocasião por uma aluna e seu pai, que é músico. Após aceitarem o convite da direção, eles criaram a letra e a melodia e farão a apresentação oficial para pais e toda a comunidade escolar.
Homenagens e apresentações
O evento será marcado pelo reconhecimento. Ex-alunos, ex-professores e ex-diretores serão homenageados e receberão uma lembrança simbólica. Os alunos atuais também participarão ativamente, cantando o hino da escola.
A comemoração contará com a participação especial da fanfarra da Escola Estadual Pedro Nunes e de apresentações do Projeto Guri, que levarão música e alegria ao evento.
Exposição e legado
Os visitantes poderão conferir uma exposição cultural com trabalhos produzidos pelos estudantes durante o ano letivo. A mostra incluirá:
- Maquetes do sistema solar e do corpo humano;
- Salas temáticas sobre a cultura africana;
- Projetos desenvolvidos na sala de leitura e na sala de recursos (voltada à educação especial).
Um painel com a linha do tempo da escola contará a trajetória desde sua fundação, destacando momentos marcantes e a história do patrono, Barão de Franca. Alunos farão a leitura de trechos desse histórico.
Encerrando a cerimônia, haverá um momento simbólico com a soltura de balões brancos e azuis, homenageando todos que já passaram pela escola, os que fazem parte dela atualmente e as gerações futuras.
