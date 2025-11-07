A Escola Estadual Barão de Franca comemora seus 102 anos de história e contribuição à educação francana neste sábado, 8. Um evento especial está marcado para as 8h30, na sede da escola, localizada na rua Francisco Marcolino, 875, na Vila Santos Dumont.

A celebração contará com homenagens, apresentações musicais e uma exposição cultural dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano.

Lançamento do novo hino

Um dos momentos mais esperados da comemoração será o lançamento do novo hino da Escola Barão. A canção foi composta especialmente para a ocasião por uma aluna e seu pai, que é músico. Após aceitarem o convite da direção, eles criaram a letra e a melodia e farão a apresentação oficial para pais e toda a comunidade escolar.

Homenagens e apresentações