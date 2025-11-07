07 de novembro de 2025
LUTO

Aos 68 anos, morre o professor Luís Serafim em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo familiar
Luto: Luís Serafim, de 68 anos
O professor Luís Serafim, de 68 anos, morreu nessa quinta-feira, 6, em decorrência de infecção e pneumonia, em Franca. Ele deixa um filho, Luan.

Serafim formou-se em História pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) Franca e também era escritor, poeta e participou de peças de teatro na cidade.

Natural de Orlândia, ele morou e trabalhou em Franca entre 1994 e 2012, desenvolvendo trabalho também no atletismo. Ele revelou talentos, entre eles Marysol Gaudenzi, ex-atleta de Franca. "Ele foi meu primeiro treinador, quando comecei no atletismo no Poliesportivo. Uma grande perda", lamentou Marysol, que foi campeã paulista, brasileira e sul-americana.

A Unesp Franca divulgou nota de pesar pela morte de Serafim. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Luis Serafim, egresso do curso de História, escritor e poeta francano. Prestamos nossas condolências a todos os familiares e amigos."

Luís Serafim foi sepultado nesta sexta-feira, 7, no Cemitério Municipal de Orlândia.

