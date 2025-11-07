O professor Luís Serafim, de 68 anos, morreu nessa quinta-feira, 6, em decorrência de infecção e pneumonia, em Franca. Ele deixa um filho, Luan.
Serafim formou-se em História pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) Franca e também era escritor, poeta e participou de peças de teatro na cidade.
Natural de Orlândia, ele morou e trabalhou em Franca entre 1994 e 2012, desenvolvendo trabalho também no atletismo. Ele revelou talentos, entre eles Marysol Gaudenzi, ex-atleta de Franca. "Ele foi meu primeiro treinador, quando comecei no atletismo no Poliesportivo. Uma grande perda", lamentou Marysol, que foi campeã paulista, brasileira e sul-americana.
A Unesp Franca divulgou nota de pesar pela morte de Serafim. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Luis Serafim, egresso do curso de História, escritor e poeta francano. Prestamos nossas condolências a todos os familiares e amigos."
Luís Serafim foi sepultado nesta sexta-feira, 7, no Cemitério Municipal de Orlândia.
