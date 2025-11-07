Um pedreiro ficou ferido após cair de um telhado durante uma reforma na tarde desta sexta-feira, 7, em uma casa na rua Francisco Provesano de Lima, no Jardim Santa Bárbara, na região Sul de Franca.

De acordo com informações de um colega da vítima, os dois trabalhavam na retirada das telhas de uma área quando a estrutura cedeu. Com a queda de aproximadamente três metros de altura, o pedreiro caiu e sofreu fraturas nas pernas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro no local. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde de Franca, onde recebeu atendimento médico.