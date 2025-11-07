As finais da Copa Franca acontecem a partir desta sexta-feira, 7, nas divisões ouro, prata e bronze. Todas as partidas serão realizadas no campo do Champagnat, no Jardim Consolação.

Já nesta sexta-feira, os primeiros três jogos acontecem a partir das 19h. As categorias sub-11 ouro, sub-13 prata e sub-15 ouro disputarão o título. Confira os jogos:

19h – Rose'n Boys X Internacional Branco – Sub-11 – Ouro

20h – Internacional Preto X RB Sports – Sub-13 – Prata

21h – Rose'n Boys X RB Sports – Sub-15 – Ouro

No sábado, 8, o período da manhã receberá mais três jogos, dessa vez das categorias sub-11 bronze, sub-15 bronze e sub-13 ouro. Veja: