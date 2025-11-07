07 de novembro de 2025
Finais da Copa Franca começam nesta sexta-feira no Champagnat

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Times do Dente de Leite sub-11, Academia do Galo sub-13 e Internacional Preto sub-15, classificados para as finais da Copa Franca
Times do Dente de Leite sub-11, Academia do Galo sub-13 e Internacional Preto sub-15, classificados para as finais da Copa Franca

As finais da Copa Franca acontecem a partir desta sexta-feira, 7, nas divisões ouro, prata e bronze. Todas as partidas serão realizadas no campo do Champagnat, no Jardim Consolação.

Já nesta sexta-feira, os primeiros três jogos acontecem a partir das 19h. As categorias sub-11 ouro, sub-13 prata e sub-15 ouro disputarão o título. Confira os jogos:

  • 19h – Rose'n Boys X Internacional Branco – Sub-11 – Ouro
  • 20h – Internacional Preto X RB Sports – Sub-13 – Prata
  • 21h – Rose'n Boys X RB Sports – Sub-15 – Ouro

No sábado, 8, o período da manhã receberá mais três jogos, dessa vez das categorias sub-11 bronze, sub-15 bronze e sub-13 ouro. Veja:

  • 8h – Meninos do Bem X Internacional Azul – Sub-11 – Bronze 
  • 9h – Bom de Bola X Internacional Branco – Sub-15 – Bronze 
  • 10h – Academia do Galo X Instituto Portinari – Sub-13 – Ouro 

Os últimos jogos, para fechar o campeonato, só acontecem em 22 de novembro, um sábado, também no período da manhã. As categorias sub-11 prata, sub-15 prata e sub-13 bronze estarão em campo.

  • 8h – Dente de Leite X RB Sports – Sub-11 – Prata 
  • 9h – Internacional Preto X Boca Júnior Brasil – Sub-15 – Prata 
  • 10h – Boca Júnior Brasil X Escola do Palmeirinhas – Sub-13 – Bronze

Os campeões participarão da cerimônia de premiação após os jogos, recebendo suas medalhas em suas respectivas categorias.

