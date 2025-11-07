As finais da Copa Franca acontecem a partir desta sexta-feira, 7, nas divisões ouro, prata e bronze. Todas as partidas serão realizadas no campo do Champagnat, no Jardim Consolação.
Já nesta sexta-feira, os primeiros três jogos acontecem a partir das 19h. As categorias sub-11 ouro, sub-13 prata e sub-15 ouro disputarão o título. Confira os jogos:
- 19h – Rose'n Boys X Internacional Branco – Sub-11 – Ouro
- 20h – Internacional Preto X RB Sports – Sub-13 – Prata
- 21h – Rose'n Boys X RB Sports – Sub-15 – Ouro
No sábado, 8, o período da manhã receberá mais três jogos, dessa vez das categorias sub-11 bronze, sub-15 bronze e sub-13 ouro. Veja:
- 8h – Meninos do Bem X Internacional Azul – Sub-11 – Bronze
- 9h – Bom de Bola X Internacional Branco – Sub-15 – Bronze
- 10h – Academia do Galo X Instituto Portinari – Sub-13 – Ouro
Os últimos jogos, para fechar o campeonato, só acontecem em 22 de novembro, um sábado, também no período da manhã. As categorias sub-11 prata, sub-15 prata e sub-13 bronze estarão em campo.
- 8h – Dente de Leite X RB Sports – Sub-11 – Prata
- 9h – Internacional Preto X Boca Júnior Brasil – Sub-15 – Prata
- 10h – Boca Júnior Brasil X Escola do Palmeirinhas – Sub-13 – Bronze
Os campeões participarão da cerimônia de premiação após os jogos, recebendo suas medalhas em suas respectivas categorias.
