NA REGIÃO

Homem procurado por pensão alimentícia é preso em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Polícia Militar: cabos Danilo e Erivelton e os soldados Júnior e Marangoni participaram da ocorrência
Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira, 7, em Rifaina, a 67 km de Franca, durante uma ação da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar de Rifaina recebeu informações do 3º Grupamento de Pedregulho sobre o local onde o homem estaria trabalhando, às margens da vicinal Osvaldo Gilberto.

Os policiais foram até o endereço e localizaram o procurado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao ser questionado, o homem informou que estava em processo de acordo judicial referente ao pagamento da pensão de sua filha.

Após consulta, foi confirmada a existência do mandado, com valor de R$ 1.315,76 em aberto. O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Participaram da ocorrência os cabos PM Danilo e PM Erivelton e os soldados PM Júnior e PM Marangoni.

