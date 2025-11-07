Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira, 7, em Rifaina, a 67 km de Franca, durante uma ação da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar de Rifaina recebeu informações do 3º Grupamento de Pedregulho sobre o local onde o homem estaria trabalhando, às margens da vicinal Osvaldo Gilberto.

Os policiais foram até o endereço e localizaram o procurado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao ser questionado, o homem informou que estava em processo de acordo judicial referente ao pagamento da pensão de sua filha.