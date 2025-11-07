Um traficante de 30 anos conseguiu fugir após ferir um policial militar durante uma tentativa de abordagem na noite desta quinta-feira, 6, no bairro Santo Agostinho, em Franca. O suspeito prensou a mão de um dos agentes ao fechar o portão social da casa na tentativa de impedir a entrada dos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem, vestindo camiseta vermelha e bermuda branca, estaria vendendo drogas.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais visualizaram um homem com as mesmas características descritas, entregando algo a um motociclista que havia parado em frente à residência. Assim que percebeu a aproximação da viatura, o motociclista fugiu em alta velocidade, enquanto o suspeito correu para dentro da casa e tentou fechar o portão.