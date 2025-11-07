A Polícia Militar Ambiental resgatou 26 aves silvestres vivas da espécie canário-da-terra-verdadeiro e uma ave morta durante uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres realizada na última quarta-feira, 5, em Franca. A divulgação do balanço da operação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 7.

Segundo informações da Polícia Ambiental, a ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima, que levou as equipes a um local onde as aves eram mantidas em condições precárias de cativeiro.

No endereço indicado, os policiais encontraram 24 gaiolas de arame e madeira, além de um alçapão usado na captura e manutenção ilegal dos animais. Durante a vistoria, uma das gaiolas continha uma ave morta, e outra apresentava sinais de maus-tratos, com fezes acumuladas e falta de higiene.