A Polícia Militar Ambiental resgatou 26 aves silvestres vivas da espécie canário-da-terra-verdadeiro e uma ave morta durante uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres realizada na última quarta-feira, 5, em Franca. A divulgação do balanço da operação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 7.
Segundo informações da Polícia Ambiental, a ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima, que levou as equipes a um local onde as aves eram mantidas em condições precárias de cativeiro.
No endereço indicado, os policiais encontraram 24 gaiolas de arame e madeira, além de um alçapão usado na captura e manutenção ilegal dos animais. Durante a vistoria, uma das gaiolas continha uma ave morta, e outra apresentava sinais de maus-tratos, com fezes acumuladas e falta de higiene.
Os animais foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária, devendo ser posteriormente destinados a locais adequados, conforme determina a legislação ambiental.
O responsável foi autuado em R$ 22 mil por infrações ambientais, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais.
A Polícia Militar Ambiental reforça que o tráfico e a criação ilegal de animais silvestres são crimes e representam uma ameaça à biodiversidade. A corporação agradeceu à população pelas denúncias e incentiva que casos semelhantes sejam comunicados pelos canais oficiais, como o 190.
