Moradores próximos a um vazamento de água potável pedem providências. A água jorra sem parar de uma tubulação da Sabesp há quase uma semana, na esquina entre as ruas Teresa Komuro e Pastor Benedito Cândido Vieira, no bairro Jardim Três Colinas, zona sul de Franca.

Um morador gravou um vídeo mostrando a água brotando do asfalto, próximo a uma boca hidráulica que serve para manutenção da tubulação. O asfalto apresenta várias rachaduras com o líquido minando em vários outros pontos da via.

A água límpida escorre sem parar pela via, percorre poucos metros até ganhar uma galeria de água pluvial. “Esse vazamento em grande escala está desde terça-feira, 4. É um desperdício muito grande de água”, disse um morador.