No mesmo dia da inauguração da nova fábrica da Heineken em Passos (MG), nessa quinta-feira, 6, moradores da cidade foram surpreendidos com uma ação inédita: a distribuição gratuita de fardos de cerveja Amstel, marca que pertence ao grupo.

O morador Flávio Oliveira contou que a distribuição ocorreu em vários pontos da cidade. "A Heineken distribuiu um fardo gelado de cerveja Amstel por pessoa", relatou.

Foram montados pontos de entrega, e o movimento chamou a atenção de quem passava pelas regiões de maior fluxo.

Unidade da Heineken em Passos