No mesmo dia da inauguração da nova fábrica da Heineken em Passos (MG), nessa quinta-feira, 6, moradores da cidade foram surpreendidos com uma ação inédita: a distribuição gratuita de fardos de cerveja Amstel, marca que pertence ao grupo.
O morador Flávio Oliveira contou que a distribuição ocorreu em vários pontos da cidade. "A Heineken distribuiu um fardo gelado de cerveja Amstel por pessoa", relatou.
Foram montados pontos de entrega, e o movimento chamou a atenção de quem passava pelas regiões de maior fluxo.
Unidade da Heineken em Passos
A Heineken inaugurou nesta quinta-feira sua nova cervejaria em Passos (MG), cidade localizada a 104 km de Franca. O investimento de R$ 2,5 bilhões marca o maior aporte da companhia no Brasil e o primeiro projeto greenfield (construído do zero) do grupo no país. A nova unidade é também a primeira inauguração global da Heineken desde 2020, reforçando a estratégia da empresa de ampliar a produção de rótulos do segmento premium no mercado brasileiro.
Com capacidade inicial para 5 milhões de hectolitros por ano, a fábrica vai produzir as marcas Heineken e Amstel, que disputam a liderança no setor de cervejas premium — fatia que já representa quase um quarto do consumo nacional.
