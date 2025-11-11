Um jovem talento de Franca alcançou o topo do pódio nacional. O atleta Pietro Finotti Rosa, de apenas 9 anos, sagrou-se Campeão Brasileiro de Karatê. O título foi conquistado na última semana em João Pessoa, na Paraíba, onde o atleta, membro da Seleção Paulista de Karatê, representou o estado em sua estreia em competições nacionais.

Além da medalha de ouro principal, Pietro, que é natural de Franca, também obteve outro resultado expressivo: tornou-se vice-campeão brasileiro estudantil em sua categoria, o Kata individual sub10.

As conquistas nacionais coroam uma trajetória meteórica. Para garantir sua vaga no torneio, Pietro já havia se destacado em nível estadual, conquistando os títulos de Campeão Paulista e Campeão Paulista Estudantil.

Rotina de treinos