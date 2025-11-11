Um jovem talento de Franca alcançou o topo do pódio nacional. O atleta Pietro Finotti Rosa, de apenas 9 anos, sagrou-se Campeão Brasileiro de Karatê. O título foi conquistado na última semana em João Pessoa, na Paraíba, onde o atleta, membro da Seleção Paulista de Karatê, representou o estado em sua estreia em competições nacionais.
Além da medalha de ouro principal, Pietro, que é natural de Franca, também obteve outro resultado expressivo: tornou-se vice-campeão brasileiro estudantil em sua categoria, o Kata individual sub10.
As conquistas nacionais coroam uma trajetória meteórica. Para garantir sua vaga no torneio, Pietro já havia se destacado em nível estadual, conquistando os títulos de Campeão Paulista e Campeão Paulista Estudantil.
Rotina de treinos
Nascido em 2016, Pietro é filho da arquiteta francana Nadja Finotti e de Matheus Rosa. Segundo o pai, o jovem descobriu a paixão pelo esporte nas atividades extracurriculares do colégio onde estuda.
A família, que morava no Residencial Paraíso em Franca, mudou-se para Ribeirão Preto devido ao trabalho de Matheus e para apoiar o desenvolvimento do atleta. Atualmente, Pietro mantém uma rotina intensa de treinos, praticando cinco vezes por semana no Instituto Ricardo Aguiar, em Ribeirão Preto, ao lado de outros atletas da categoria de base da Seleção Brasileira de Karatê. Os avós do atleta permanecem morando em Franca.
O pai, Matheus, celebra a dedicação do filho. "É um jovem talento que emociona e inspira! O caminho está só começando, mas sabemos que grandes conquistas estão por vir!"
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.