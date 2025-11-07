Um possível vazamento de dados de alunos e funcionários do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, que inclui a Universidade de Franca (Unifran), está sob investigação após cibercriminosos anunciarem a venda de informações supostamente obtidas de sistemas da instituição.

De acordo com o site especializado em tecnologia TecMundo, o anúncio foi feito no último dia 30 de outubro e envolveria mais de 3 milhões de registros, incluindo cerca de 100 mil credenciais ativas de alunos e colaboradores.

O material oferecido por hackers incluiria dados pessoais como nomes completos, CPFs, e-mails, números de celular, datas de nascimento e carteirinhas estudantis. Segundo a publicação, o vazamento teria atingido 11 instituições vinculadas ao grupo educacional.