Um possível vazamento de dados de alunos e funcionários do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, que inclui a Universidade de Franca (Unifran), está sob investigação após cibercriminosos anunciarem a venda de informações supostamente obtidas de sistemas da instituição.
De acordo com o site especializado em tecnologia TecMundo, o anúncio foi feito no último dia 30 de outubro e envolveria mais de 3 milhões de registros, incluindo cerca de 100 mil credenciais ativas de alunos e colaboradores.
O material oferecido por hackers incluiria dados pessoais como nomes completos, CPFs, e-mails, números de celular, datas de nascimento e carteirinhas estudantis. Segundo a publicação, o vazamento teria atingido 11 instituições vinculadas ao grupo educacional.
Após o alerta publicado pelo TecMundo, o Portal GCN entrou em contato com a assessoria de imprensa do Grupo Cruzeiro do Sul, que confirmou a investigação e enviou nota oficial sobre o caso.
“A instituição informa que tomou ciência de um possível acesso indevido a dados sob sua responsabilidade e que está trabalhando com as autoridades competentes na apuração dos fatos. Até o momento desta comunicação, as apurações conduzidas não identificaram o envolvimento de qualquer tipo de dados sensíveis ou financeiros. Ressalta ainda que não há qualquer impacto na prestação de seus serviços”, informou a Cruzeiro do Sul.
A nota acrescenta que a instituição possui um Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais robusto, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), com políticas e protocolos de segurança voltados à proteção das informações e à mitigação de riscos.
O Grupo Cruzeiro do Sul reúne diversas instituições de ensino superior em todo o país, incluindo a Universidade de Franca (Unifran), uma das maiores da região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.