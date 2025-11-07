Uma desavença entre duas atendentes de uma mesma empresa, localizada na avenida Paulo VI, em Franca, terminou em registro policial na noite desta quinta-feira, 6. O caso envolve uma suposta ameaça com cadeiradas.

A vítima, uma jovem de 25 anos, relatou à polícia que vem tendo desentendimentos frequentes com uma colega de trabalho, de 37 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a situação se agravou quando a autora afirmou, diante de outra funcionária, que “não sabia bater, mas sabia dar cadeiradas”.

A atendente ameaçada informou que o episódio foi gravado em áudio, já que o celular dela estava ligado no momento da fala, e que apresentará o registro como prova na delegacia.