PREVISÃO DO TEMPO

Alerta em Franca: Ciclone traz ventos de 95 km/h e tempestade

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Nuvens negras sobre a região sul de Franca
Nuvens negras sobre a região sul de Franca

Franca está entre as cidades em alerta máximo para tempestades severas nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8. A passagem de um ciclone extratropical pela costa do Sudeste coloca a cidade entre as áreas de maior risco no estado de São Paulo. Segundo o alerta emitido pelo Governo de São Paulo e pela Defesa Civil, o fenômeno provocará chuvas fortes, raios, possibilidade de granizo isolado e ventos intensos, que podem atingir até 95 km/h na região.

Previsão do tempo para a região

Apesar do alerta, a sexta-feira, 7, ainda será quente, com temperaturas variando entre 19°C de mínima e 30°C de máxima, conforme informações da Climatempo.

A mudança drástica ocorre no sábado, 8, que terá sol entre nuvens, mas com previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com um volume estimado de 11mm, e as temperaturas caem, ficando entre 21°C e 24°C.

No domingo, 9, a instabilidade persiste. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com um acumulado previsto de 4,5mm de chuva. A mínima será de 18°C e a máxima de 28°C.

Como se proteger da tempestade

A Defesa Civil orienta a população a tomar cuidados redobrados durante a passagem do ciclone:

  • evite sair durante a tempestade;
  • afaste-se de árvores, postes e estruturas metálicas;
  • não estacione veículos sob árvores;
  • nunca atravesse ruas alagadas;
  • recolha objetos soltos de varandas e quintais;
  • se estiver dirigindo, reduza a velocidade;
  • em caso de emergência, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

