Franca está entre as cidades em alerta máximo para tempestades severas nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8. A passagem de um ciclone extratropical pela costa do Sudeste coloca a cidade entre as áreas de maior risco no estado de São Paulo. Segundo o alerta emitido pelo Governo de São Paulo e pela Defesa Civil, o fenômeno provocará chuvas fortes, raios, possibilidade de granizo isolado e ventos intensos, que podem atingir até 95 km/h na região.

Previsão do tempo para a região

Apesar do alerta, a sexta-feira, 7, ainda será quente, com temperaturas variando entre 19°C de mínima e 30°C de máxima, conforme informações da Climatempo.

A mudança drástica ocorre no sábado, 8, que terá sol entre nuvens, mas com previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com um volume estimado de 11mm, e as temperaturas caem, ficando entre 21°C e 24°C.