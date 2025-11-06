O Sesi Franca venceu o Cruzeiro, por 90 a 81, na noite desta quinta-feira, 6, no ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, pelo primeiro turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil).

O time da casa conseguiu fazer um começo de jogo equilibrado, chegando a abrir 5 pontos de diferença. Venceu o primeiro quarto por 20 a 19. Mas na sequência, o time de Franca acertou a sua defesa, não deixou o Cruzeiro pontuar, virou o placar, fazendo 26 a 11 no segundo quarto, totalizando 45 a 31.

Após o intervalo o jogo voltou a ficar equilibrado. O Franca venceu o terceiro quarto, por 24 a 23. depois administrou o tempo. Perdeu o último período por por 27 a 21, mas garantiu a vitória fora de casa.