Moradores do bairro Recanto Elimar, em Franca, têm enfrentado uma infestação de escorpiões nas últimas semanas. O problema, segundo relatos, não é recente e vem se agravando desde o ano passado. Uma das moradoras da rua Maria Garcia Molina contou que, apenas no intervalo de seis horas, matou três escorpiões dentro de casa.
“Desde o ano passado, nós estamos tendo problema com infestação de escorpiões. Eu matei 15 na minha casa no ano passado. Contratei uma empresa idônea de dedetização, detetizaram beleza. Quando foi ontem, em seis horas, eu já matei mais três. Os vizinhos estão com o mesmo problema. Na Vigilância, eu já liguei. Ninguém faz nada”, relatou a moradora Karina Moreira.
De acordo com ela, a situação é alarmante e vem causando medo entre os moradores, especialmente entre famílias com crianças pequenas. “Eu acho que precisaria de uma limpeza de bueiro lá, uma inspeção rigorosa naquela rua, porque os problemas estão mais naquela rua. E é infestação, não é caso esporádico, entendeu? Então, está muito preocupante”, afirmou.
O engenheiro Hudson Nascimento, que também mora no bairro, reforçou a gravidade da situação e contou que o problema tem se espalhado para outras ruas e condomínios próximos. Segundo ele, o caso exige uma ação urgente do poder público.
“A situação está bem complicada, bem crítica. Direto aparece escorpião na casa de algum morador. Há cerca de um mês e meio, um apareceu do lado da cama do meu filho, que tem apenas 2 anos. A gente está tentando se unir aqui no bairro para que isso chegue até a Prefeitura e a Vigilância Sanitária, para que façam alguma coisa - uma vistoria, uma limpeza de bueiros, uma dedetização. Cada hora aparece um escorpião em um lugar diferente, e está ficando perigoso”, relatou.
Os moradores pedem que a Prefeitura de Franca e a Vigilância Ambiental realizem vistorias e ações de controle na região, além da limpeza dos bueiros, apontados como possíveis pontos de abrigo dos animais.
A Prefeitura de Franca, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informou que realiza visitas periódicas conforme as notificações recebidas e presta orientações aos moradores sobre medidas de prevenção.
Em resposta aos questionamentos do Portal GCN/Sampi, o órgão destacou que uma equipe será enviada ao Recanto Elimar para repassar novas orientações aos residentes da rua Maria Garcia Molina e entorno. A Vigilância também informou que outras informações e registros de ocorrências podem ser feitos pelo e-mail visam@franca.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3711-9415 e (16) 3711-9408.
