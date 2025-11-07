Moradores do bairro Recanto Elimar, em Franca, têm enfrentado uma infestação de escorpiões nas últimas semanas. O problema, segundo relatos, não é recente e vem se agravando desde o ano passado. Uma das moradoras da rua Maria Garcia Molina contou que, apenas no intervalo de seis horas, matou três escorpiões dentro de casa.

“Desde o ano passado, nós estamos tendo problema com infestação de escorpiões. Eu matei 15 na minha casa no ano passado. Contratei uma empresa idônea de dedetização, detetizaram beleza. Quando foi ontem, em seis horas, eu já matei mais três. Os vizinhos estão com o mesmo problema. Na Vigilância, eu já liguei. Ninguém faz nada”, relatou a moradora Karina Moreira.

De acordo com ela, a situação é alarmante e vem causando medo entre os moradores, especialmente entre famílias com crianças pequenas. “Eu acho que precisaria de uma limpeza de bueiro lá, uma inspeção rigorosa naquela rua, porque os problemas estão mais naquela rua. E é infestação, não é caso esporádico, entendeu? Então, está muito preocupante”, afirmou.