Um boletim de ocorrência foi registrado na noite dessa terça-feira, 4, contra um detento de 42 anos acusado de causar tumulto e ter agredido outros presos dentro da Penitenciária de Franca.

De acordo com o registro, o homem tem se mostrado violento e desobediente, recusando-se a cumprir ordens dos agentes, inclusive a de entrar na cela quando determinado.

Outro detento relatou ter sido agredido pelo mesmo homem e afirmou que as agressões são recorrentes.