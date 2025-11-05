Um boletim de ocorrência foi registrado na noite dessa terça-feira, 4, contra um detento de 42 anos acusado de causar tumulto e ter agredido outros presos dentro da Penitenciária de Franca.
De acordo com o registro, o homem tem se mostrado violento e desobediente, recusando-se a cumprir ordens dos agentes, inclusive a de entrar na cela quando determinado.
Outro detento relatou ter sido agredido pelo mesmo homem e afirmou que as agressões são recorrentes.
Os crimes que os dois cometeram não foram divulgados.
A ocorrência será anexada à ficha disciplinar dos envolvidos para as devidas providências.
