DESOBEDIENTE

Detento causa tumulto e agride colegas em presídio de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
WhatsApp/GCN
Penitenciária de Franca, onde os detentos estão
Penitenciária de Franca, onde os detentos estão

Um boletim de ocorrência foi registrado na noite dessa terça-feira, 4, contra um detento de 42 anos acusado de causar tumulto e ter agredido outros presos dentro da Penitenciária de Franca.

De acordo com o registro, o homem tem se mostrado violento e desobediente, recusando-se a cumprir ordens dos agentes, inclusive a de entrar na cela quando determinado.

Outro detento relatou ter sido agredido pelo mesmo homem e afirmou que as agressões são recorrentes.

Os crimes que os dois cometeram não foram divulgados.

A ocorrência será anexada à ficha disciplinar dos envolvidos para as devidas providências.

