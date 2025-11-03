Já imaginou preparar todo o seu negócio para as demandas de fim de ano, como organizar o estoque, contratar e treinar equipe, negociar com fornecedores, planejar campanhas, e ver tudo ser interrompido por um detalhe burocrático, como a falta de renovação do certificado digital?

A Black Friday e o Natal são os períodos mais fortes do varejo e as empresas que se planejam com antecedência conseguem vender mais, evitar erros e fortalecer sua reputação. Pensando nisso, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) faz um alerta: entre em contato pelo Whatsapp (16) 999730199 (ou no link: http://bit.ly/42LSwr0) e renove seu certificado digital com antecedência.

“Sabemos que este é um momento de alta demanda para os lojistas, mas, todo esse trabalho pode ser perdido caso a certificação da empresa não esteja em dia”, afirma o coordenador do Certificado Digital da ACIF, Alexandre Fortes. “Se a empresa deixa o certificado digital vencer perto de datas de alto movimento, o impacto pode ser bem sério, pois, sem ele, não é possível emitir notas fiscais eletrônicas. Ou seja, a empresa pode vender, mas não pode faturar, o que é ilegal e trava toda a operação”, diz.

Nos ecommerces, a falta de certificação pode bloquear o funcionamento da loja online, já que integrações com marketplaces e sistemas de softwares exigem NF-e válida, lembra Alexandre. “Isso tudo ainda pode gerar atrasos em entregas e logística, resultando em cancelamentos e reclamações de clientes, perda de faturamento e credibilidade.”

Como evitar problemas

Para dar suporte às empresas de Franca e toda a região com rapidez e segurança, a ACIF oferece o serviço de certificação digital com Autoridade de Registro credenciada e mais de 15 anos de experiência no mercado, seguindo todas as normas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

“Seguimos todos os protocolos para garantir a proteção dos dados de nossos clientes. É essencial que a emissão ocorra em ambiente seguro, como o da ACIF, para evitar que informações sejam expostas e usadas em fraudes bancárias, gerando prejuízos financeiros e danos à reputação”, reforça Alexandre.

Para facilitar o processo de renovação, a ACIF disponibiliza três formas de atendimento:

• Videoconferência (super rápida, com conclusão da videochamada em menos de 3 minutos);

• Delivery (um atendente vai até o endereço desejado);

• Presencial (sem necessidade de agendamento, com estacionamento, wi-fi e café com barista na sede da ACIF).



Fale com o setor de Certificação Digital ACIF pelo WhatsApp clicando no link a seguir http://bit.ly/42LSwr0 ou compareça à sede da entidade, na Rua Monsenhor Rosa, 1940, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.