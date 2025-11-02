Reconhecida em todo o país pela qualidade de suas políticas públicas voltadas à população idosa, Franca construiu, ao longo da última década, uma das redes mais completas de atenção à Terceira Idade no Brasil. O município investe de forma contínua em acolhimento, convivência e atendimento domiciliar, garantindo cuidado e dignidade às pessoas idosas.

O primeiro Centro Dia da Pessoa Idosa foi implantado em 2013. Desde então, a rede cresceu de forma estruturada e hoje conta com nove unidades em funcionamento, além da décima, que será inaugurada ainda neste mês de novembro. Esses espaços oferecem acompanhamento técnico e atividades de convivência, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Outro destaque é o Serviço em Domicílio da Assistência Social, que atualmente atende 480 famílias com pessoas idosas. As equipes contam com assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e cuidadores sociais, garantindo atenção integral dentro dos lares. O serviço recebeu recentemente a visita da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que convidou Franca a apresentar sua experiência em um encontro estadual, Reconhecimento que reforça o protagonismo da cidade na área.

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também ampliaram o alcance, oferecendo 250 vagas para idosos em atividades que estimulam a autonomia e a integração social.

Franca ainda inovou ao adotar o modelo de Casa Lar, uma modalidade de acolhimento que combina o atendimento humanizado com um financiamento híbrido, envolvendo as áreas de Saúde e Assistência Social. A experiência, bem-sucedida, passou a atrair gestores de outros estados e municípios interessados em conhecer a estratégia.

Com planejamento, sensibilidade e gestão técnica, Franca transforma cuidado em referência - e garante que envelhecer na cidade signifique viver com respeito, amparo e qualidade de vida.