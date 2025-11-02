Passada mais de uma semana da celebração dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades, o evento se confirma como uma noite histórica. Reuniu, em um único local, lideranças de diversos setores, oferecendo o melhor da gastronomia e bebidas premium. A decoração exclusiva foi idealizada em colaboração com o arquiteto de eventos Cris Cintra, responsável pelos projetos da renomada Dona Finna Decorações, juntamente com a organizadora Camila Pizzo, que vos escreve. A anfitriã contou com a parceria do jornalista e apresentador, líder de audiência e querido por todos, Tiago Valentim, ambos da Record Interior, para a apresentação do momento protocolar do evento, repetindo o sucesso dos anos anteriores. Fotos Studio Andrade
Emoção
A festejada presença da presidente do conselho Magazine Luiza e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, abrilhantou ainda mais essa data especial. O Magalu é patrocinador da Noite EP desde o início e sempre esteve ao lado da Patrícia. Luiza Helena foi a primeira pessoa a me apoiar, incentivar e acreditar no meu valor e no meu trabalho. Mesmo com uma agenda cheia de compromissos pelo mundo, ela fez questão de vir me abraçar, como ela mesma diz, “a minha pupila”. Fiquei extremamente honrada e emocionada.
Magalu
Quem também foi homenageado, representando todos os gerentes de Franca e a história do Magalu, foi o gerente da loja número um, Magalu do Centro da nossa cidade, onde essa linda história começou. A saudosa tia Luiza atuava com tanto amor, e Luiza Helena, ainda criança, já trabalhava embrulhando presentes para ter um dinheiro no final do mês e poder presentear os amigos e familiares. Luciano Marques é uma referência no grupo e é o “piloto fantástico” da Nave Mãe. Quando Luiza foi receber o seu prêmio, fez questão da companhia do Marques, e ambos foram super aplaudidos. O Magalu é um orgulho para a nossa Franca. Minha gratidão!
Lusten
Foi com grande alegria que recebemos como patronos e patrocinadores o casal de empresários Cléu e Guilherme Carvalho, diretores da Lusten Bamboo Design. Com mais de quatro anos de atuação no mercado de construção, eles trazem inovação, tecnologia, sustentabilidade e beleza para sua seleta clientela, que valoriza qualidade e estética. Foi uma honra contar com este casal e essa importante parceria na noite que celebrou os 50 anos da Noite EP. Com certeza, ainda ouviremos muito sobre a Lusten Bamboo Design. Cléu e Guilherme receberam o troféu das mãos do diretor executivo da Record Interior, Adriano Freitas, e dos diretores do Provence SPA, Keila Junqueira e Ton Meneghini.
Presença
A presença honrosa do casal Cynthia Milhim e Alexandre Ferreira, ela presidente do Fundo Social e ele prefeito da nossa querida Franca, foi um destaque à parte. Eles disseram 'sim' e fizeram questão de prestigiar a festa, que faz parte da história da nossa cidade, além de reconhecer e celebrar as pessoas que contribuem para o desenvolvimento de Franca.
Monsenhor
Ele tem o dom de tocar o coração das pessoas ao levar a palavra de Deus. Fez e faz parte da Noite EP e, mesmo estando há algum tempo sem participar de eventos sociais, fez questão de estar presente na comemoração dos 50 anos. Monsenhor José Geraldo Segantin, primeiro reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Franca e vigário geral da Diocese, não apenas esteve presente, mas também foi um dos patronos da noite. Na foto, Monsenhor entregou o troféu à empresária e agente de turismo Dani Honório, que comemorou seu aniversário no dia primeiro de novembro. Estou enviando aqui meu abraço cheio de carinho a ela, estendendo também ao querido Monsenhor.
Sucesso
Fernando Beto, expert em operações na bolsa de valores, mentor e criador do Instituto Spartan Trade, conta com o apoio incondicional da esposa, Inês Almeida, sua maior incentivadora. Juntos, são reconhecidos e respeitados nacionalmente e estiveram presentes na Noite EP como patronos e patrocinadores. Na foto, o casal ‘Spartano’ participa da entrega do troféu para Daniela Mandel, diretora da BioSpa (que eu adoro), e Daniel Mandel, diretor da Mandel Ambiental, que, nesta semana, ministrou uma importante palestra sobre Manutenção Sustentável no Magalu.
Tâmara
A competente Tâmara Valentim, especialista em estratégias comerciais e vendas de alta performance, também esteve presente como patronesse e patrocinadora do evento. Sócia fundadora da Garra Soluções Estratégicas, ela se destaca no setor ao prestar consultoria para grandes empresas em Franca e região. Com seu foco, raciocínio ágil e conhecimento sobre o mercado nacional e internacional, Tâmara tem ajudado seus parceiros a alcançar resultados expressivos. Durante a cerimônia, recebeu uma homenagem das mãos do diretor executivo da Record Interior, Adriano Freitas, e do casal Keila e Ton, diretores do Provence SPA. Vale ressaltar que Tâmara estava muito elegante com acessórios da Cereja Dourada. Amei!
Pensando Bem
Eles assinaram a campanha de publicidade e marketing dos 50 anos de Noite EP com criatividade vibrante e muito empenho. Cinquenta histórias, cinquenta vídeos e muito trabalho, além de uma nova identidade mais moderna. Uma transição que reflete toda a história que aconteceu e o que ainda está por vir. Além disso, inovaram levando um estúdio de podcast que foi transmitido ao vivo no canal deles, Pensando Bem Além, durante a festa, no YouTube e Instagram. Falo dos diretores da Pensando Bem Agência de Marketing, os competentes e muito queridos Giordana Garcia e Rodolffo Neto. Muito obrigada pela parceria. Vocês são incríveis. Sucesso!
Fiquem de olho
Fiquem de olho nas próximas colunas aqui no poderoso Portal GCN, no "Record em Revista", todo domingo às 9h30, e nas minhas redes sociais @cacaupizzo. Tem muito mais a ser compartilhado sobre os 50 anos de história da Noite EP!
