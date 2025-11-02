Passada mais de uma semana da celebração dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades, o evento se confirma como uma noite histórica. Reuniu, em um único local, lideranças de diversos setores, oferecendo o melhor da gastronomia e bebidas premium. A decoração exclusiva foi idealizada em colaboração com o arquiteto de eventos Cris Cintra, responsável pelos projetos da renomada Dona Finna Decorações, juntamente com a organizadora Camila Pizzo, que vos escreve. A anfitriã contou com a parceria do jornalista e apresentador, líder de audiência e querido por todos, Tiago Valentim, ambos da Record Interior, para a apresentação do momento protocolar do evento, repetindo o sucesso dos anos anteriores. Fotos Studio Andrade

A festejada presença da presidente do conselho Magazine Luiza e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, abrilhantou ainda mais essa data especial. O Magalu é patrocinador da Noite EP desde o início e sempre esteve ao lado da Patrícia. Luiza Helena foi a primeira pessoa a me apoiar, incentivar e acreditar no meu valor e no meu trabalho. Mesmo com uma agenda cheia de compromissos pelo mundo, ela fez questão de vir me abraçar, como ela mesma diz, “a minha pupila”. Fiquei extremamente honrada e emocionada.

Magalu

Quem também foi homenageado, representando todos os gerentes de Franca e a história do Magalu, foi o gerente da loja número um, Magalu do Centro da nossa cidade, onde essa linda história começou. A saudosa tia Luiza atuava com tanto amor, e Luiza Helena, ainda criança, já trabalhava embrulhando presentes para ter um dinheiro no final do mês e poder presentear os amigos e familiares. Luciano Marques é uma referência no grupo e é o “piloto fantástico” da Nave Mãe. Quando Luiza foi receber o seu prêmio, fez questão da companhia do Marques, e ambos foram super aplaudidos. O Magalu é um orgulho para a nossa Franca. Minha gratidão!

Lusten