Quero antecipar um abraço a um veterano médico e professor, Doutor Gualter Hughs Ferreira, que comemora amanhã, 3, mais um ano de vida. Falo do médico que conheci desde a época em que ele era um cirurgião dos mais competentes em nossa cidade, vindo depois a lecionar na Faculdade de Direito de Franca. Ele é pai do nosso atual prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. Segue daqui o meu abraço.

Na Morada du Capiau

A conhecida Morada du Capiau se tornou famosa, principalmente. por ser o palco de muitos eventos famosos da música sertaneja. Já estive por lá, conhecendo toda a família, por sinal muito queridos e acolhedores. Quero abraçar, nesta semana, dona Fátima Martins Souza, mãe do Lucão, com ele aí na foto, e que aniversaria dia 5, nesta próxima quarta-feira. Parabéns a dona Fátima, o maridão sr. Dito e os filhos, Lucão, Marquinho e Maria Rita. Muita festa na Morada du Capiau.