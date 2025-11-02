“O lar é a oficina do caráter, é o vínculo onde se forma a família, a melhor escola onde se educam os filhos”
José Bellandi
Aniversários
Neste 2 de novembro é aniversário da amiga Santa Finoto Moscardini e o amigo professor José Alfredo Guerra...
Amanhã (segunda-feira), 3, médico e professor Gualter H. Ferreira...
Na terça, 4, Sâmia Hannouche e Niura Rocha...
Na quarta, 5, Paulo Fernado Seixas, Lourdinha Venâncio, Maria Pia Pimentel e dona Fátima Martins Souza...
Na quinta, 6, juiz Dr. Paulo Sérgio Jorge Filho e Sebastião Solimar...
Na sexta-feira, 7, Júlia Ribeiro Correa Neves, Bianca dos Anjos Fernandes e Rosa Ângela Galhardo...
E no próximo sábado, 8, Antônio Andrade Filho. Abraço a todos.
Professor José Alfredo Guerra
Hoje é dia de abraçar o querido amigo e ilustre professor, ex-reitor do Uni-Facef, José Alfredo Guerra, que inicia um novo ciclo de vida. Na foto com o José Alfredo, a esposa Sandra e os filhos. Parabéns, saúde e paz, e o abraço a todos.
Amiga Santa Moscardini
Somos amigos desde muito tempo, e essa amizade se reforça a cada ano. Falo do casal Paulo Moscardini e a Santa, que exatamente neste 2 de novembro muda de idade. Na foto, em sua fazenda, o casal, que tem os filhos Clayton e Cléber, as noras Elisa e Juliana, e os netos Marcelo e Isabela. Parabéns.
Família Feliz
Na virada de outubro para novembro estão mudando de idade, a jovem Thaís Bovo Inácio, 29 de outubro e seu pai, o médico urologista, Dr. José Carlos Inácio, amanhã 3 de novembro.
Na foto, o médico José Carlos Inácio, esposa Marisa e os filhos Renato, Marcos e Thaís.
Segue nosso abraço aos amigos dessa família bonita e feliz.
Dicas Práticas
Para o queijo não ressecar dentro da geladeira, quando guardado por algum tempo, pincele manteiga ou margarina na parte exposta. Outra dica: os tomates estão maduros e moles demais para a salada? Coloque-os numa vasilha com água fria e salgada. Depois de algum tempo, eles voltarão a ficar firmes.
Médico e professor
Quero antecipar um abraço a um veterano médico e professor, Doutor Gualter Hughs Ferreira, que comemora amanhã, 3, mais um ano de vida. Falo do médico que conheci desde a época em que ele era um cirurgião dos mais competentes em nossa cidade, vindo depois a lecionar na Faculdade de Direito de Franca. Ele é pai do nosso atual prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. Segue daqui o meu abraço.
Na Morada du Capiau
A conhecida Morada du Capiau se tornou famosa, principalmente. por ser o palco de muitos eventos famosos da música sertaneja. Já estive por lá, conhecendo toda a família, por sinal muito queridos e acolhedores. Quero abraçar, nesta semana, dona Fátima Martins Souza, mãe do Lucão, com ele aí na foto, e que aniversaria dia 5, nesta próxima quarta-feira. Parabéns a dona Fátima, o maridão sr. Dito e os filhos, Lucão, Marquinho e Maria Rita. Muita festa na Morada du Capiau.
Tim-tim
Como é bom poder abraçar e festejar mais um ano de vida, agora com perfeita saúde, um amigo como o Paulo Fernando Ewbank Seixas, inclusive com idade nova nesta quarta-feira. O que desejamos, de coração, é que ele siga com perfeita saúde, assim como sua Fernanda, filhas e netos. Tim-Tim.
Antologia: Bicentenário de Franca
Será na sexta-feira da próxima semana, 14 de novembro, o lançamento da antologia do Bicentenário de Franca. O atual presidente da Academia Francana de Letras, Carlos Roberto Goulart (Carogo), está convidando para nos encontrarmos no auditório da OAB de Franca. Deverão comparecer diversos escritores e poetas francanos para essa noite de festa para a literatura de Franca.
Co-piada
Conversa entre dois amigos:
- Viu só, agora em Franca já tem carregador de celular nos pontos de ônibus?
- É mesmo? E como carrega?
- Uai, é só o sujeito ficar distraído no Whatsapp ou no Facebook, que os caras vêm e carregam. KKK
Arquivo do Tempo
Essa foto nos faz lembrar de um evento criado pelo nosso saudoso colega e amigo Verzola,, que era o empino de papagaios. Lá estávamos numa dessas manhãs, com a entrega de uma bicicleta para o garoto premiado, tendo ao nosso lado o saudoso Wilsinho Olien Sanches, que era presidente do Internacional, local da festa, e o Verzola, fazendo as apresentações. Bonitas recordações.
Mensagem Final
Para meus filhos:
Se um dia eu lhes der um conselho, não é porque sei de tudo. É porque já tropecei onde vocês ainda vão passar. Carrego cicatrizes que me ensinaram e divido com vocês para que não precisem sentir as mesmas dores.
Minha missão não é impedir que errem, mas iluminar o caminho para que tenham escolhas mais leves.
Quero que saibam: cada palavra minha nasce do amor e da vontade de ver vocês voarem mais alto do que eu jamais consegui voar.
