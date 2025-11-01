Ele começou por Sócrates e acabou fundando uma escola cuja influência se manteve por séculos e está sendo revisitada neste nosso tempo de tantas crises- climáticas, políticas, econômicas, sociais e outras. Os valores estoicos voltaram a ser pensados e se tornaram de novo essenciais. Uma das provas de que retornaram com força é a oferta de livros sobre o tema. Dezenas de títulos buscam responder à demanda crescente por obras que resgatam filósofos antigos ou intérpretes modernos que atualizam ideias ancestrais mas perenes. Um lançamento recente é “O jeito estoico de viver’, publicado no Brasil pela VR Editora. Seu autor, William Mulligan, é criador no YouTube do ‘The Everyday Stoic’, que já conquistou 840 mil seguidores. Seu livro anterior, ‘O ego é seu inimigo: como dominar seu maior adversário,’ vendeu no Brasil 190 mil exemplares.

É fato que o estoicismo, replicando o que acontece nos EUA, vem ganhando cada vez mais adeptos entre os brasileiros. Durante a última edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, vitrine para lançamentos, o assunto esteve na pauta de grandes editoras. A Intrínseca colocou na vitrine “Faça o certo, faça agora: a justiça em um mundo injusto’, de Ryan Holiday, ex- publicitário que vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo. Ele defende as quatro virtudes estoicas- coragem, temperança, sabedoria e justiça, esta que, como diz, ‘não estava exatamente relacionada a deliberações da corte na Antiguidade, mas a um compromisso em ‘fazer o certo’. A escolha de assuntos como este, segundo a editora executiva Rebeca Bolite, explica-se por uma necessidade do público de ‘não só comprar um livro grego traduzido, mas um que torne, com histórias e exemplos, essas virtudes mais compreensíveis e acessíveis’.

Entretanto, é grande também o número dos leitores que, em busca de uma análise mais profunda da vida, vêm escolhendo clássicos como ‘A arte de viver’, de Epíteto (Editora Sextante); ‘Lições sobre a vida feliz’, de Sêneca (Selo Goya); ‘Meditações’, de Marco Aurélio (Melhoramentos). A propósito, as vidas desses três filósofos são, por si mesmas, tão extraordinárias quanto admiráveis. Epíteto (55 dC) nasceu na Frígia, hoje Turquia, foi escravizado ainda criança, passou grande parte de sua vida em Roma na casa de um patrão que, apesar de cruel, o deixou estudar. Seu livro mais importante reúne temas como liberdade pessoal e sabedoria. Sêneca (4 aC) era de Córdoba, então província romana, e apesar de rico vivia modestamente: bebia apenas água, comia pouco, dormia sobre colchão duro. Acusado de conspiração contra Nero, foi condenado ao suicídio. Em seus diálogos reflete a respeito do desafio de manter a serenidade diante das adversidades e viver bem em um mundo em constante mudança. Marco Aurélio (121dC), o imperador mais amado pelos romanos, quando saía para alguma cerimônia oficial fazia-se preceder por um criado que carregava uma tabuleta onde se lia: ‘Lembra-te de que vais morrer’, aviso constante a si mesmo sobre o caráter frágil e precário da vida e, também, sobre a necessidade de não se deixar seduzir pelo poder. Sua obra é um diário pessoal em que, muito influenciado por Epíteto, registrou reflexões para se manter racional e ético diante dos percalços da existência.