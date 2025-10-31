O Canastra Eko Resort Hotel, empreendimento da Alma Urban Incorporadora localizado em frente a Serra da Canastra (MG), bateu recorde de comercialização logo nos primeiros meses e teve sua projeção de vendas reduzida de 58 para apenas 30 meses. O desempenho muito acima do esperado confirma o potencial da região e o acerto do modelo de negócios adotado, com foco em experiências sustentáveis e de alto padrão.

Lançado recentemente, o projeto teve rápida adesão do mercado, refletindo o interesse crescente por destinos turísticos integrados à natureza, com estrutura planejada e proposta de valorização a longo prazo. A procura surpreendeu a incorporadora, que já revisou internamente sua curva de vendas.

“Traçamos uma projeção de vendas realista para 58 meses, mas os primeiros resultados superaram qualquer expectativa. Em apenas cinco meses, vendemos mais do que o total previsto inicialmente. Isso nos permitiu reestimar o tempo de comercialização para 30 meses, algo raro no mercado de multipropriedade”, destaca Eduardo Almeida, diretor da Alma Urban Incorporadora.

O Canastra Eko Resort está situado em frente ao Parque Nacional da Serra da Canastra, cercado por natureza, trilhas e biodiversidade. O projeto tem chamado atenção de investidores e turistas em busca de um novo conceito de vivência, longe dos grandes centros urbanos e próximo de experiências autênticas.

A performance acelerada nas vendas reafirma a força da região como novo destino de turismo ecológico e de investimento, e posiciona o Canastra Eko Resort como um dos empreendimentos mais promissores do interior de Minas Gerais.

Sobre o empreendimento

Com mais de 300 mil m² de área e um quilômetro de praia, o Canastra Eko Resort foi planejado para oferecer hospedagem, lazer e moradia de alto padrão. O resort vai reunir o Canastra Hotel, Residence, Riviera, Bangalôs, Beach Club e Acqua Park. Entre os destaques, está o Hotel, com 232 apartamentos entre 35m2 e 80m2, projetado em formato de navio e incorporado no sistema multipropriedade, em parceria com o grupo Guarani. Sendo interligado com 3 mil hotéis pelo mundo, para intercâmbio dos proprietários desse empreendimento.

O complexo inclui ainda condomínios de lotes, apartamentos e bangalôs residenciais, integrados à natureza, com 108 mil m2 de área comum, restaurantes, piscinas de ondas, spa, quadras esportivas, quiosques e espaço para eventos, centro ecumênico, convenções, marina e heliponto.