01 de novembro de 2025
Marido dá facada na cabeça da mulher em praça de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
WhatsApp/GCN
Vítima sentada na praça, após ser esfaqueada pelo companheiro, aguardando socorro
Vítima sentada na praça, após ser esfaqueada pelo companheiro, aguardando socorro

Uma briga de casal terminou em tentativa de feminicídio na manhã desta sexta-feira, 31, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada pelo companheiro e ficou com um corte de aproximadamente 20 centímetros na cabeça.

Segundo informações, um morador que passava pela avenida José Lourenço avistou a vítima sentada em um banco da praça, com o rosto coberto de sangue, e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou um ferimento profundo no couro cabeludo da jovem.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico. O autor do crime fugiu logo após o ataque e até o momento não foi localizado.

