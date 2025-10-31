Uma briga de casal terminou em tentativa de feminicídio na manhã desta sexta-feira, 31, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada pelo companheiro e ficou com um corte de aproximadamente 20 centímetros na cabeça.

Segundo informações, um morador que passava pela avenida José Lourenço avistou a vítima sentada em um banco da praça, com o rosto coberto de sangue, e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou um ferimento profundo no couro cabeludo da jovem.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico. O autor do crime fugiu logo após o ataque e até o momento não foi localizado.