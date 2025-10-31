Morreu em Franca nessa quinta-feira, 30, Silvia Penteado Silvestre Dau, aos 68 anos. Empreendedora, ela era conhecida pelo seu carisma e foi a fundadora do salão de beleza Casa Penteado e da Casa Penteado Boutique.
Silvia era casada com o engenheiro Gontran Dau. Além do marido, deixa o filho Caio Eduardo. Segundo informações apuradas pela reportagem, Silvia vinha lutando contra um câncer e não resistiu.
O corpo está sendo velado na manhã desta sexta-feira, 31, no Velório São Vicente, sala 10. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério da Saudade.
Homenagens
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Silvia, com mensagens de carinho que destacam sua personalidade marcante.
“Silvinha foi muito mais que o coração da nossa boutique, foi alegria em forma de gente. Com seu sorriso encantador e o famoso capuccino da casa, acolhia cada cliente como uma amiga, transformando cada visita em um encontro cheio de afeto. Empreendedora nata, vendedora de alma e dona de um carisma inesquecível, ela construiu um legado de amor, beleza e generosidade. Hoje, sua luz segue presente em cada detalhe, em cada lembrança doce, em cada história que ela ajudou a escrever. O céu ganha um brilho novo, e nós guardamos o perfume da sua presença”, publicou a página das empresas de Silvia, como despedida.
Katia de Paula Silva escreveu: “Silvia sempre amável e sorridente, inesquecível.”
Já Heloisa Pogetti publicou: “Silvinha, uma guerreira que nos ensinou que, mesmo diante do maior sofrimento, é possível seguir com o coração cheio de esperança.
Guardo você para sempre comigo. Descanse em paz, minha amada amiga. Você vive na minha memória e na força que deixou em nossos corações. Love you, my friend. Meus sinceros sentimentos a toda família.”
