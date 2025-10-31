Morreu em Franca nessa quinta-feira, 30, Silvia Penteado Silvestre Dau, aos 68 anos. Empreendedora, ela era conhecida pelo seu carisma e foi a fundadora do salão de beleza Casa Penteado e da Casa Penteado Boutique.

Silvia era casada com o engenheiro Gontran Dau. Além do marido, deixa o filho Caio Eduardo. Segundo informações apuradas pela reportagem, Silvia vinha lutando contra um câncer e não resistiu.

O corpo está sendo velado na manhã desta sexta-feira, 31, no Velório São Vicente, sala 10. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério da Saudade.

