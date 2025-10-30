Uma cozinheira se cansou do terror que vivia há anos dentro da própria casa, em Franca, e registrou um boletim de ocorrência contra o marido, com quem é casada há 16 anos. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 30, após ameaçá-la de morte com uma faca, agredi-la e destruir móveis da residência.

Em depoimento, a mulher relatou que o companheiro, em um surto de ciúmes, começou a esfaquear o colchão e o sofá, enquanto gritava que iria matá-la. “Falava que ia me rasgar igual porco, que ia sentar em cima de mim e esperar a polícia. Me chamou de vagabunda, disse que eu não valho nada”, contou a vítima.

Durante o ataque, a cozinheira chegou a ser enforcada e levou um tapa no rosto. “Eu consegui me defender, peguei um pedaço de pau e bati nele. Foi a única forma de fazer ele parar”, relatou.