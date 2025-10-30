Uma cozinheira se cansou do terror que vivia há anos dentro da própria casa, em Franca, e registrou um boletim de ocorrência contra o marido, com quem é casada há 16 anos. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 30, após ameaçá-la de morte com uma faca, agredi-la e destruir móveis da residência.
Em depoimento, a mulher relatou que o companheiro, em um surto de ciúmes, começou a esfaquear o colchão e o sofá, enquanto gritava que iria matá-la. “Falava que ia me rasgar igual porco, que ia sentar em cima de mim e esperar a polícia. Me chamou de vagabunda, disse que eu não valho nada”, contou a vítima.
Durante o ataque, a cozinheira chegou a ser enforcada e levou um tapa no rosto. “Eu consegui me defender, peguei um pedaço de pau e bati nele. Foi a única forma de fazer ele parar”, relatou.
A mulher contou ainda que o marido é agressivo há anos e que o relacionamento se transformou em um ciclo de humilhações e medo. “Foram poucos anos bons. Depois começou a gritar, a me xingar, a maltratar até meu cachorro. Eu sempre esperei que ele mudasse, mas nunca aconteceu”, desabafou.
Segundo a mulher, o homem não trabalha e vive às custas dela. “Eu trabalho de noite e de dia, mas não tenho paz. Ele vive dizendo que tenho caso com colegas de trabalho. Gasta dinheiro e deixa as pessoas me procurando em casa pra cobrar”, relatou a vítima.
Ela conseguiu medida protetiva e afirma que teme por sua vida, mesmo com a prisão do agressor. “Quero ir pra um lugar onde ele não saiba. Tenho medo de que ele dê um jeito de me achar”, disse.
O homem foi detido e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.
