Um tratorista, morador de Franca, de 51 anos, morreu nesta terça-feira, 28, após se afogar no Rio Sapucaí, na zona Rural de São José da Bela Vista.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, João Primo de Oliveira, conhecido como “João do Chapéu” e "Velhinho", estava com dois amigos pescando, quando por motivos a serem esclarecidos, acabou caindo no rio e desapareceu repentinamente.
O socorro foi acionado em seguida, e durante as buscas, o corpo do tratorista foi encontrado. A Perícia Técnica foi acionada e o local foi isolado.
João era natural de Buritizal, mas morava em Franca há vários anos. O corpo dele foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 29, no Cemitério Santo Agostinho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.