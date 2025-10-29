31 de outubro de 2025
TRISTEZA

João do Chapéu morre afogado no Rio Sapucaí em São José B. Vista

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
João do Chapéu morreu em uma pescaria na região de Franca.
João do Chapéu morreu em uma pescaria na região de Franca.

Um tratorista, morador de Franca, de 51 anos, morreu nesta terça-feira, 28, após se afogar no Rio Sapucaí, na zona Rural de São José da Bela Vista

De acordo com o Corpo de Bombeiros, João Primo de Oliveira, conhecido como “João do Chapéu” e "Velhinho", estava com dois amigos pescando, quando por motivos a serem esclarecidos, acabou caindo no rio e desapareceu repentinamente. 

O socorro foi acionado em seguida, e durante as buscas, o corpo do tratorista foi encontrado. A Perícia Técnica foi acionada e o local foi isolado. 

João era natural de Buritizal, mas morava em Franca há vários anos. O corpo dele foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 29, no Cemitério Santo Agostinho. 

