Fátima Costa dos Santos Araújo, de 40 anos, morreu nessa terça-feira, 28, em decorrência de uma parada cardíaca. Ela era mulher do vereador de Restinga, Abrahão Felipe Alcantara Araújo (Republicanos), e deixa três filhas, incluindo gêmeas.

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Restinga divulgaram notas de pesar pela morte de Fátima Araújo. A Prefeitura também decretou luto oficial de três dias na cidade.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedir de Fátima. “A vida é um sopro. Sinto muito por essa linda flor, mãe, que deixa este mundo terreno”, postou a prima Adriana Cristina Rocha.