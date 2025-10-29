31 de outubro de 2025
LUTO

Morre Fátima Araújo, mulher do vereador Abrahão, de Restinga

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Acervo pessoal
Luto: Fátima Costa dos Santos Araújo, de 40 anos
Luto: Fátima Costa dos Santos Araújo, de 40 anos

Fátima Costa dos Santos Araújo, de 40 anos, morreu nessa terça-feira, 28, em decorrência de uma parada cardíaca. Ela era mulher do vereador de Restinga, Abrahão Felipe Alcantara Araújo (Republicanos), e deixa três filhas, incluindo gêmeas.

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Restinga divulgaram notas de pesar pela morte de Fátima Araújo. A Prefeitura também decretou luto oficial de três dias na cidade.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedir de Fátima. “A vida é um sopro. Sinto muito por essa linda flor, mãe, que deixa este mundo terreno”, postou a prima Adriana Cristina Rocha.

“Estou sem palavras, Abrahão. Tão nova! Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu Regina Bastos.

Fátima foi sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério de Restinga.

