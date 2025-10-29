A professora Priscila Fabiana Rodrigues Terencio, da Escola Estadual "Ângelo Scarabucci", em Franca, conquistou destaque nacional ao vencer o Prêmio Educador Nota 10 na categoria Inovação e Tecnologia, principal premiação da Educação Básica do país.

Considerado o “Nobel da Educação Brasileira”, o prêmio reconhece educadores que desenvolvem práticas transformadoras nas escolas públicas e privadas do Brasil. A premiação ocorreu na tarde dessa terça-feira, 28, em São Paulo.

O projeto da docente, intitulado “Chegadas e Partidas: Histórias que se Conectam”, foi um dos dez escolhidos entre milhares de inscrições de todo o país. A iniciativa envolveu alunos, professores e moradores do bairro em um trabalho de resgate histórico, produção audiovisual e fortalecimento da identidade comunitária.