A professora Priscila Fabiana Rodrigues Terencio, da Escola Estadual "Ângelo Scarabucci", em Franca, conquistou destaque nacional ao vencer o Prêmio Educador Nota 10 na categoria Inovação e Tecnologia, principal premiação da Educação Básica do país.
Considerado o “Nobel da Educação Brasileira”, o prêmio reconhece educadores que desenvolvem práticas transformadoras nas escolas públicas e privadas do Brasil. A premiação ocorreu na tarde dessa terça-feira, 28, em São Paulo.
O projeto da docente, intitulado “Chegadas e Partidas: Histórias que se Conectam”, foi um dos dez escolhidos entre milhares de inscrições de todo o país. A iniciativa envolveu alunos, professores e moradores do bairro em um trabalho de resgate histórico, produção audiovisual e fortalecimento da identidade comunitária.
“Estou muito feliz de receber este prêmio e ter o reconhecimento nacional do trabalho que realizamos em nossa escola. Queremos continuar oferecendo uma educação de qualidade e mudando a vida de cada um de nossos alunos, para que consigam tornar seus projetos de vida uma realidade”, afirmou Priscila.
Além do reconhecimento, a professora e a escola receberam premiação em dinheiro, bolsas de pós-graduação e acesso a plataformas educacionais oferecidas pelos parceiros do prêmio.
A 27ª edição do Educador Nota 10 foi promovida pela Fundação Victor Civita, com patrocínio da SOMOS Educação, auditoria da BDO Brasil e apoio de instituições como o Ensina Brasil, o Instituto Rodrigo Mendes, o Singularidades e a Nova Escola. Desde 2018, o prêmio é o único no país associado ao Global Teacher Prize, promovido pela Varkey Foundation, referência mundial na área de Educação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.