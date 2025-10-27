Adulto vê crianças brigando e incentiva: 'mete porrada nele!'

Um vídeo que mostra um desentendimento entre crianças, no qual um adulto não aparta a briga e ainda incentiva a agressão contra um dos meninos, viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu neste domingo, 27, na Vila São Sebastião, região oeste de Franca.

As imagens registram um desentendimento próximo ao Clube dos Sapateiros. Participam da briga um menino de cerca de 8 anos e outro de 6 anos. Enquanto isso, outros garotos apenas assistem, e o homem presente incentiva a confusão. "Pode bater, J***, pode bater (...) mete porrada nele", dizia o homem.

A criança agredida chegou a se ajoelhar no chão e, chorando, implorou para não apanhar, pedindo desculpas o tempo todo.