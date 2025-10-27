Adulto vê crianças brigando e incentiva: 'mete porrada nele!'

Um vídeo que mostra um desentendimento entre crianças, no qual um adulto não aparta a briga e ainda incentiva a agressão contra um dos meninos, viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu neste domingo, 27, na Vila São Sebastião, região oeste de Franca.
As imagens registram um desentendimento próximo ao Clube dos Sapateiros. Participam da briga um menino de cerca de 8 anos e outro de 6 anos. Enquanto isso, outros garotos apenas assistem, e o homem presente incentiva a confusão. "Pode bater, J***, pode bater (...) mete porrada nele", dizia o homem.
A criança agredida chegou a se ajoelhar no chão e, chorando, implorou para não apanhar, pedindo desculpas o tempo todo.
"É revoltante o que aconteceu. A criança pedindo pelo amor de Deus para não apanhar. Outros meninos filmaram tudo e meu filho me enviou o vídeo. Fui até a casa da família para oferecer ajuda", disse Bianca, que mora nas proximidades de onde a briga aconteceu.
O portal GCN/Sampi procurou nesta segunda-feira, 27, a família da criança que aparece sendo agredida no vídeo. O avô da vítima, João Eurípedes Souza, de 71 anos, confirmou as agressões sofridas pelo neto e informou que não foi registrado boletim de ocorrência.
“Ficamos sabendo somente após a divulgação do vídeo. Meu neto está com hematomas. Mas é lamentável o adulto não separar as crianças e ainda mandar o garoto bater no outro”, disse João Eurípedes.
O avô disse não saber qual a relação entre o adulto e a criança que agrediu o neto dele. "Não sei o que esse adulto é da outra criança, mas como ele vai educar alguém, principalmente um filho dele?", finalizou.
