ACIF promove encontro para fortalecer brechós de Franca

Em Franca, os brechós vivem um momento de expansão, seguindo o ritmo do que acontece no estado. De acordo com dados do Sebrae-SP, a cidade conta com um total de 94 pequenos negócios no comércio varejista de produtos usados, enquanto São Paulo contabiliza 7.348 pequenos negócios do ramo. Atenta ao movimento e ao potencial de crescimento do setor, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, no dia 3 de novembro, às 19 horas, em sua sede, um encontro com empreendedores do ramo de brechós. A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever pelo https://bit.ly/4onKr3O.

O evento tem como objetivo apresentar aos participantes o Programa Empreender ACIF: iniciativa que reúne empresas de um mesmo segmento para desenvolverem seus negócios de forma coletiva, por meio de qualificações, projetos setoriais, missões empresariais e feiras, entre outras ações. O encontro também contará com a palestra “Vender Valor, Vestir Propósito”, que será ministrada pelo especialista em estratégia de branding Edmilson Lima, com foco na geração de valor para as marcas.



Foto: Wilker Maia/Acif

Para a coordenadora do Programa Empreender ACIF, Karla Roncari, o encontro será um passo importante para fortalecer e profissionalizar o setor.

“Profissionalizar o negócio é um passo essencial para o crescimento dos brechós. Muitos começam informalmente, mas quando os empreendedores passam a se enxergar como empresários, tudo muda: a gestão melhora, as oportunidades aumentam e o reconhecimento do trabalho vem. O brechó é muito mais do que um ponto de venda. É uma empresa de moda, com identidade, propósito e um público cada vez mais diverso”, destaca.

A coordenadora reforça que o Programa Empreender ACIF já conta com diversos núcleos em atividade, formados por empresários de diferentes segmentos, e tem proporcionado resultados expressivos na gestão, visibilidade e inovação dos negócios participantes.

“Nosso papel é fomentar esse espírito de união e crescimento coletivo. Queremos que as empreendedoras de brechós vejam o quanto podem evoluir juntas, transformando o propósito sustentável em oportunidades reais de desenvolvimento”, conclui Karla.

O encontro é gratuito e aberto aos empreendedores do setor, mediante inscrição prévia. As vagas são limitadas.

Serviço

Encontro com Brechós de Franca – Sensibilização para formação do Núcleo Empreender ACIF

Data: 3 de novembro (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: ACIF – Rua Major Claudiano, 1907, Centro.

Entrada: gratuita.

Inscrições: https://bit.ly/4onKr3O