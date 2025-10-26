Franca dá passo histórico na atenção às pessoas com autismo

Franca passou a contar com uma estrutura inédita voltada ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Centro de Referência do Autismo foi inaugurado na última quarta-feira, 22, e começou os atendimentos na última quinta-feira, 23, com uma lista preliminar de 60 pacientes.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades municipais, representantes da área da saúde e diretores da Fundação Allan Kardec, instituição responsável pela gestão do novo Centro de Referência do Autismo. O evento marcou a entrega oficial do espaço, que reforça o compromisso do município com a ampliação das políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento especializado.

O espaço é resultado de uma ação conjunta entre o município e a Fundação Allan Kardec, contemplada por chamamento público para a gestão da unidade. A proposta é oferecer acompanhamento integral e humanizado, com foco em reabilitação e melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias.

Com capacidade para mais de 1,4 mil atendimentos por mês, o centro integra a política de fortalecimento da rede de atenção especializada e amplia a oferta de serviços voltados para a inclusão social.

Estrutura moderna e equipe multidisciplinar

A unidade foi estruturada em um ambiente amplo, funcional e acolhedor, adaptado para os diferentes tipos de acompanhamento que cada paciente necessita. O espaço conta com 23 profissionais de diversas áreas, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, nutrição, neurologia, psiquiatria e integração sensorial.

O atendimento segue os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e valoriza o desenvolvimento da comunicação, da autonomia e da independência das pessoas com TEA. Além dos cuidados clínicos, o centro também oferece orientação às famílias.

A estrutura reforça o compromisso do município com a inclusão e a construção de uma rede de atenção integral que une saúde, educação e assistência social.

Ampliação das ações de inclusão

O Centro de Referência faz parte de um conjunto de investimentos voltados à ampliação das políticas públicas para pessoas com deficiência e condições do neurodesenvolvimento. Entre as próximas etapas previstas estão a criação de novos núcleos de apoio técnico e educacional, com foco em formação continuada de profissionais e suporte às famílias.

Essas iniciativas fortalecem o compromisso de garantir oportunidades de desenvolvimento e participação plena na vida comunitária, com base em ações integradas e sustentáveis.

Como acessar o Centro de Referência do Autismo

O atendimento no Centro de Referência do Autismo (CRA) seguirá um fluxo regulado pela Secretaria Municipal de Saúde. O acesso será feito mediante formulário próprio e encaminhamento médico, que devem ser enviados à Unidade de Avaliação e Controle (UAC/SMS) para análise e autorização.

Os encaminhamentos poderão ser realizados por profissionais da Atenção Básica, Atenção Especializada ou hospitais de referência vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Após a aprovação, o paciente será direcionado ao centro, conforme os critérios e protocolos definidos pela rede municipal.

SERVIÇO