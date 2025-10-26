Na noite do dia 24 de outubro, aconteceu a memorável celebração dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades, evento criado pela colunista social Patrícia, minha avó, que comandou 47 edições ao longo dessa trajetória. Para comemorar essa data especial, grandes fornecedores da nossa Franca contribuíram para que a noite fosse inesquecível. Nas próximas colunas, compartilharei mais detalhes sobre o evento. Hoje, apresento uma prévia das presenças marcantes que passaram por lá e celebraram comigo essa ocasião tão significativa.
Luiza Helena
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, fez uma breve pausa em sua agenda para prestigiar a noite, que, segundo ela, foi um evento digno das grandes capitais.
Maria Teresa
Maria Teresa Segantin Ludovice esteve presente como patronesse e foi homenageada como um dos “Casais Icônicos”, que sempre fizeram parte dessa trajetória, ao lado do saudoso marido, Dr. Clóvis Eduardo Ludovice. Na foto, Maria Teresa aparece com sua amiga e professora Rita Mozetti, uma de nossas homenageadas.
Queridos
A advogada Neuza Ribeiro e Silva foi uma das grandes homenageadas da noite e teve a honra de entregar o troféu aos “Casais Icônicos”. Noedi Martins de Freitas, fundadora do Grupo MedClin, e Samuel Freitas receberam o troféu das mãos da advogada. Esses três amigos queridos fazem parte desses 50 anos de história. Foto Studio Andrade
Cláudio Romualdo
O professor Cláudio Romualdo, fundador da Faculdade Metropolitana e secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social de Ribeirão Preto, foi um dos patronos dos 50 anos da Noite EP. Ele comemorou o sucesso da FAMEF Franca ao lado de sua equipe: Silvia del Monte, Priscila e Carla Carvalho.
Elegantes
Sempre elegantes e muito queridas, elas formaram um dos grupos mais animados para celebrar os 50 anos de história. Fátima Olivieri, Maria Helena Bagueira, Maria Paula do Val Rocha e Teresa Cristina Bittar, obrigada pela presença.
Destaque
Maria Olympia Pádua, sócia e estilista do badalado Collezioni Alta Costura (que, inclusive, assinou meu vestido), e o delegado de polícia Marcelo Caleiro foram um dos casais de patronos e receberam seu troféu das mãos de Adriano Freitas, diretor executivo da Record Interior SP. Eles também receberam um voucher com uma experiência incrível no Provence Spa, dos proprietários Keila Junqueira e Ton Meneghini.
Angélica
A diretora de operações do Consórcio Magalu, Angélica Pires Urban, foi uma das patronesses dos 50 anos da EP e premiou o casal proprietário da famosa Com4, Regina Eva Ferreira e Paulo Henrique Ferreira.
Grande Bazar
Mulheres fortes e generosas dedicam seu tempo ao próximo. Dalila Barini, presidente do Centro de Voluntários, e Heloísa Giacomelli e Ana Márcia Cunha, integrantes da diretoria, foram merecidamente homenageadas nos 50 anos da Noite EP. Elas já estão trabalhando incansavelmente para realizar o tradicional Bazar, que acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro, na sede do Centro, no complexo hospitalar do Hospital do Câncer. Em breve, trarei mais informações.
