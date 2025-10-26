Na noite do dia 24 de outubro, aconteceu a memorável celebração dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades, evento criado pela colunista social Patrícia, minha avó, que comandou 47 edições ao longo dessa trajetória. Para comemorar essa data especial, grandes fornecedores da nossa Franca contribuíram para que a noite fosse inesquecível. Nas próximas colunas, compartilharei mais detalhes sobre o evento. Hoje, apresento uma prévia das presenças marcantes que passaram por lá e celebraram comigo essa ocasião tão significativa.

Luiza Helena

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, fez uma breve pausa em sua agenda para prestigiar a noite, que, segundo ela, foi um evento digno das grandes capitais.

Maria Teresa