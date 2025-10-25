25 de outubro de 2025
SUSTO

Homem passa mal e fica sem respirar em espetinho de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Viatura do Samu durante o atendimento a paciente que passou mal em espetinho
Um homem de 35 anos passou mal e chegou a ficar sem respirar por alguns segundos enquanto estava em um espetinho, no início da noite deste sábado, 25, no Jardim Palma, na região Leste de Franca.

O homem estava na avenida Adhemar Pereira de Barros acompanhado de amigos, comendo e bebendo cerveja, quando repentinamente se sentiu mal e desmaiou. Testemunhas relataram que ele ficou desacordado e sem respirar por alguns instantes, gerando desespero entre os presentes, que acionaram imediatamente o socorro.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros atendimentos.

De acordo com os socorristas, ele sofreu uma síncope — desmaio repentino causado por queda momentânea do fluxo de sangue no cérebro. Após a estabilização, o homem foi encaminhado consciente para a Santa Casa de Franca.

