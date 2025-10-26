“Quando o poço está seco, aí é que nós sabemos o valor da água”
Benjamim Franklin
Aniversários
Neste 26 de outubro, mudam de idade o Eduardo del Lama, Cassiano Pimentel e Antônio Carlos Lima...
Segunda, 27, meu neto Luís Felipe Rodrigues de Rezende, Bertinho Finardi, Sônia Machiavelli, Heloísa Spereta e Luís Mendes...
Na terça, 28, Gilmar Dominicci e seu irmão-gêmeo Giovani, e Marcos Naves Gandia...
Na quarta, 29, Maria Salete Vieira, Thais Bovo Inácio, Arilson de Almeida e Ronaldo Gomes Sathler...
Na quinta, 30, a Cidinha (salgadeira)...
Na sexta, 31, Doracélia (Dodô) Borges, Ademir Dutra, Maria Amélia Alvarenga e Clóvis Pucci...
E no próximo sábado, Miguel Hetor Betarello e Daniela Honório.
Abraço a todos.
Nosso abraço ao Pipe
Vamos antecipando o abraço especial ao querido neto Luís Felipe Rodrigues de Rezende, que completa seus 22 anos nesta próxima segunda-feira. Com essa idade, está chegando ao quinto ano na Faculdade de Direito de Franca. Nosso querido Pipe é o galã, que a Mariana conquistou e está namorando. Um beijo, e que Deus o abençoe sempre.
Parabéns, professora Sonia!
Além de professora, é formada em língua e literaturas portuguesa e francesa, além de jornalismo. Ela é a Sonia Machiavelli, que está iniciando um novo ciclo de vida também nesta terça-feira, 27. Gosta de ler e escrever, além de bons filmes e de viajar. E mais: ocupa a Cadeira de número 18 da Academia Francana de Letras, anteriormente ocupada por Alfredo Palermo. Vai daqui o abraço à colega e amiga Sônia, escritora e colunista do Portal GCN/Sampi.
Dicas Práticas
Algumas vezes é muito difícil abrir e fechar um zíper. Então, podemos esfregar sabão, uma ponta de lápis ou uma vela sobre os dentes do zíper. O sabão, o grafite e a parafina são excelentes lubrificantes. Outra dica: como escolher ovos frescos: a casca dos ovos frescos é opaca e áspera. A casca dos ovos velhos é brilhante e lisa.
Tim-Tim
Amigo de longa data, Luís Mendes é outro que recebe muitos abraços esta semana, quando experimenta uma nova idade. Ele é mestre em gestão empresarial, economista, advogado e administrador. Abraço a ele e que siga feliz.
Artista das imagens coloridas
Marcelo Fradim é um lutador na preservação de imagens, usando ícones ou símbolos visuais, aplicando nessas imagens ou fotos uma colorização impecável. Ele me presenteou, com a restauração em cores numa foto antiga, em branco e preto, e que após ser postada, ganhou uma infinidade de curtidas e elogios. Como bem definiu o professor Éverton de Paula, o Fradim é um gênio francano da iconografia. Concordo totalmente.
Aquele abraço
Aproveitando que esta semana, na terça, 28, o ex-prefeito Gilmar Dominicci e seu irmão-gêmeo Giovani completam mais uma no de vida, para dizer que, há poucos dias, estando em nossa cidade, fez questão de passar pelo meu programa, na Difusora, dar um alô e prometer que vai trazer um exemplar do livro que ele prepara, contando a experiência como vereador e prefeito. Aliás, fomos colegas na Câmara. Aguardo o livro. Abraço ao querido amigo.
Indicado ao Golden Boy
O francano, ex-palmeirense Estevão, é o único brasileiro entre os 25 concorrentes ao prêmio Golden Boy, destinado ao melhor jogador sub-21 da temporada na Europa. A lista foi publicada pelo jornal italiano “Tuttosport”. Essa premiação ocorre desde 2003. Vale ainda destacar, que são escolhidos jogadores até 21 anos, e o Estevão completou recentemente 18 anos. Por estar entre os pré-escolhidos, já é uma grande conquista.
Co-piada
Na sala de aula, sobre História, a professora pergunta a um dos alunos:
- José, o que você sabe sobre Tiradentes?
- Ah, professora, eu soube que ele morreu enforcado.
- Só isso, José?
- Poxa, professora, o cara foi enforcado e a senhora ainda acha pouco?
Arquivo do Tempo
Foi há alguns anos, quando da festa “Donos da Bola”, que o colega Jovassi realizou, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e conversar longamente com o grande Osmar Santos, um dos maiores narradores de futebol que o Brasil conheceu, mas que teve a brilhante carreira interrompida em consequência de um grave acidente de carro. Conversei com ele no Tower Hotel, e falamos, entre tantas coisas, do saudoso Amaurí Destro, que ele conheceu e trabalharam juntos em Marília. Guardo essa simpática lembrança.
Mensagem Final
De uma eterna saudade: “Ela registrou a minha certidão de nascimento, e eu tive que registrar a certidão de óbito dela. E isso mudou minha vida pra sempre. Minha mãe me ensinou tudo nessa vida, menos viver sem ela”.
