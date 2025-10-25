Resenha Franca acontece neste sábado e revela atração surpresa

A contagem regressiva chegou ao fim! A Resenha Franca 360° agita a cidade neste sábado, 25, prometendo uma noite com grandes nomes da música sertaneja local — e a atração surpresa, revelada: o cantor Matheus Neves.

Além dele, o evento reúne um line-up com as duplas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Vitor & Ryaan, além dos DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh, garantindo uma mistura de ritmos e estilos para animar o público.

O evento, que já se tornou tradição em Franca, contará com palco 360°, estrutura inédita e setores diferenciados.