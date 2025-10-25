Resenha Franca acontece neste sábado e revela atração surpresa

A contagem regressiva chegou ao fim! A Resenha Franca 360° agita a cidade neste sábado, 25, prometendo uma noite com grandes nomes da música sertaneja local — e a atração surpresa, revelada: o cantor Matheus Neves.
Além dele, o evento reúne um line-up com as duplas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Vitor & Ryaan, além dos DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh, garantindo uma mistura de ritmos e estilos para animar o público.
O evento, que já se tornou tradição em Franca, contará com palco 360°, estrutura inédita e setores diferenciados.
Criada pelo promotor Hevertom Talles, a Resenha Franca 360° nasceu entre amigos e, desde 2023, consolidou-se como um dos eventos mais aguardados da cidade, celebrando o talento e a energia dos artistas francanos.
Os ingressos seguem à venda no site Oticket, além dos pontos Fioringressos e Sensation Ingressos.
A festa acontecerá no Espaço Royal (Antigo Flamboyant), na avenida Presidente Vargas, 2.270, no Recanto do Itambé. O local foi revitalizado recentemente e fica em uma localização de fácil acesso.
Serviço
- Data: Sábado, 25 de outubro de 2025
- Horário: 21h
- Local: Espaço Royal, na avenida Presidente Vargas, 2.270, no Recanto do Itambé
- Atrações: Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Vitor & Ryaan, Matheus Neves, DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.