25 de outubro de 2025
Resenha Franca acontece neste sábado e revela atração surpresa

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Atrações do evento Resenha Franca 360°, que acontecerá neste sábado
Atrações do evento Resenha Franca 360°, que acontecerá neste sábado

A contagem regressiva chegou ao fim! A Resenha Franca 360° agita a cidade neste sábado, 25, prometendo uma noite com grandes nomes da música sertaneja local — e a atração surpresa, revelada: o cantor Matheus Neves.

Além dele, o evento reúne um line-up com as duplas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Vitor & Ryaan, além dos DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh, garantindo uma mistura de ritmos e estilos para animar o público.

O evento, que já se tornou tradição em Franca, contará com palco 360°, estrutura inédita e setores diferenciados.

Criada pelo promotor Hevertom Talles, a Resenha Franca 360° nasceu entre amigos e, desde 2023, consolidou-se como um dos eventos mais aguardados da cidade, celebrando o talento e a energia dos artistas francanos.

Os ingressos seguem à venda no site Oticket, além dos pontos Fioringressos e Sensation Ingressos.

A festa acontecerá no Espaço Royal (Antigo Flamboyant), na avenida Presidente Vargas, 2.270, no Recanto do Itambé. O local foi revitalizado recentemente e fica em uma localização de fácil acesso.

Serviço

  • Data: Sábado, 25 de outubro de 2025
  • Horário: 21h
  • Local: Espaço Royal, na avenida Presidente Vargas, 2.270, no Recanto do Itambé
  • Atrações: Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Vitor & Ryaan, Matheus Neves, DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh

