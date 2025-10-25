Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:
Nome: Nair Nardir Ferreira
- Idade: 92 anos
- Local do velório: Cemitério da Saudade de Batatais
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade de Batatais
- Horário previsto do sepultamento: 16h30
Nome: João de Oliveira Martins
- Idade: 91 anos
- Local do velório: Leporace, sala 1
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Aparecida de Oliveiras
- Idade: 87 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 13h
