25 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Memorial Jardim das Oliveiras
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:

Nome: Nair Nardir Ferreira

  • Idade: 92 anos
  • Local do velório: Cemitério da Saudade de Batatais
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade de Batatais
  • Horário previsto do sepultamento: 16h30

Nome: João de Oliveira Martins

  • Idade: 91 anos
  • Local do velório: Leporace, sala 1
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida de Oliveiras

  • Idade: 87 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários