Sesi Franca bate o Paulistano em São Paulo pelo NBB

O Sesi Franca Basquete venceu o Paulistano por 71 a 69 na noite desta sexta-feira, 24, no ginásio "Antônio Prado Júnior", em São Paulo, pela terceira rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025-2026. A equipe segue invicta na competição.
O jogo começou equilibrado, e o time de Franca levou a melhor no primeiro período, vencendo por 21 a 18. No segundo quarto, os comandados de Helinho Garcia chegaram a abrir dez pontos e mantiveram o bom ritmo, mas perderam por 20 a 19. Mesmo assim, fecharam o primeiro tempo à frente no placar: 40 a 38 para os visitantes.
O time de Demétrius voltou melhor do intervalo, tirou a diferença e chegou a abrir 10 pontos, vencendo o terceiro período por 18 a 13, e foi para o último período ganhando por 56 a 53. O último quarto foi equilibrado, com a equipe de Helinho Garcia levando a melhor ao vencer por 18 a 13.
O cestinha da partida foi Hunter, com 29 pontos para o Paulistano. O destaque do Franca foi Felício, com 22 pontos.
O Franca Basquete voltará a jogar pelo NBB na próxima terça-feira, 28, às 19h, no "Pedrocão", em Franca, contra o Caxias (RS).
