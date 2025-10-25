Quatro eixos na poética de Carlos de Assumpção

Conheci Carlos de Assumpção nos bancos universitários. Ambos cursamos Português e Francês na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, hoje Unesp. Já naquela altura, final dos anos 60, ele, mais velho que os colegas, se distinguia da turma pelos manifestos ideais humanistas e posições antirracistas. Mas sua modéstia não o deixava compartilhar conosco poemas autorais que já eram então conhecidos em círculos culturais paulistanos, especialmente aqueles vinculados ao Movimento Negro. Só alguns de nossos professores tinham conhecimento do percurso de Carlos que em 1958, aos 31 anos, havia recebido o título de Personalidade Negra, no 70º aniversário da Abolição, conferido pela Associação Cultural do Negro, em São Paulo. Esses mestres reconheciam seu talento para as Letras e de vez em quando comentavam em classe um de seus poemas, “Protesto”, cuja segunda estrofe já traz explícito o propósito que nortearia toda a poesia de Assumpção: “Senhores/ Eu fui enviado ao mundo/Para protestar/ Mentiras, ouropéis, nada/ Nada me fará calar”.

Apesar da participação intensa na cena cultural da capital paulista, e depois, na de Franca, cidade onde se fixou e passou a exercer o magistério e a advocacia, apenas em 1982 surge a primeira edição do livro “Protesto”, que reunia os poemas mais conhecidos. A segunda sairia bem depois, em 1988. Mais uma vez fez-se pausa no âmbito da publicação, o que não significa que não houvesse produção. Carlos de Assumpção continuava mais criativo que nunca, escrevendo para jornais e revistas, mas no Interior as dificuldades para publicar livro eram então quase intransponíveis. Em 2000 aparece “Quilombo”, seguido em 2002 por “Tambores da Noite”, ambos recebidos com aplausos da crítica e de leitores. Em 2020 vem a público “Não pararei de gritar”, bonita edição com a chancela da Companhia das Letras, que tomou por título o verso homônimo: “Mesmo que voltem as costas/Às minhas palavras de fogo/Não pararei de gritar/Não pararei/Não pararei de gritar.”

Ano passado, quando o poeta completou 97 anos com impressionante vigor intelectual, o público foi contemplado com “Poemas Escolhidos/ Poemas Pedagógicos”, e-book que pode ser baixado gratuitamente no site Artefato. Todo título acaba por fazer a síntese da obra porque não é escolha desprovida de intenção ou afeto. Ao redor do mundo, bibliotecas e livrarias mostram “Poemas Escolhidos” de diferentes autores e idiomas. Às vezes o trabalho de escrutínio é da editora responsável pela publicação, que designa um especialista para mergulhar no delicado trabalho de selecionar certo número de poemas no rol dos oferecidos. No caso presente, a seleção foi do próprio autor, o que alcança significado mais profundo, na medida em que refletiu o desejo de colocar juntos poemas costurados com a mais fina linha da unidade temática. E, na inovação do apêndice ou adendo, “Poemas Pedagógicos” descortinou um conceito de poesia que junta ao caráter imanente de emocionar, a função ética de educar para um sentimento de humanidade que em tempo de Inteligência Artificial, sistema capitalista e persistência de preconceitos precisa ser melhor cuidado. Poemas conhecidos e outros inéditos formam duas camadas semânticas que se abraçam e fazem girar quatro eixos fundamentais da poética de Carlos de Assumpção: memória, indignação, resiliência, esperança.