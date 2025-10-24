McDia Feliz: Hospital do Câncer de Franca arrecada R$ 168 mil

O Hospital do Câncer de Franca, do Grupo Santa Casa de Franca, divulgou nesta sexta-feira, 24, o resultado final da campanha McDia Feliz 2025, em prol da saúde de crianças e adolescentes com câncer. De acordo com o relatório oficial do Instituto Ronald McDonald, recebido no último dia 23 de outubro, a arrecadação líquida total chegou a R$ 168.668,53.

O valor é resultado da participação da população de Franca e região, que comprou lanches, produtos promocionais e fez doações durante a campanha. Todo o recurso arrecadado será destinado a projetos do Hospital do Câncer voltados ao tratamento oncológico infantojuvenil.

Segundo o Grupo Santa Casa, o montante bruto arrecadado foi de R$ 175.317,22, sendo R$ 20.687,91 com vendas no balcão, R$ 51.500,00 com tíquetes antecipados e R$ 103.129,31 com vendas de produtos e doações.