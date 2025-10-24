McDia Feliz: Hospital do Câncer de Franca arrecada R$ 168 mil

O Hospital do Câncer de Franca, do Grupo Santa Casa de Franca, divulgou nesta sexta-feira, 24, o resultado final da campanha McDia Feliz 2025, em prol da saúde de crianças e adolescentes com câncer. De acordo com o relatório oficial do Instituto Ronald McDonald, recebido no último dia 23 de outubro, a arrecadação líquida total chegou a R$ 168.668,53.
O valor é resultado da participação da população de Franca e região, que comprou lanches, produtos promocionais e fez doações durante a campanha. Todo o recurso arrecadado será destinado a projetos do Hospital do Câncer voltados ao tratamento oncológico infantojuvenil.
Segundo o Grupo Santa Casa, o montante bruto arrecadado foi de R$ 175.317,22, sendo R$ 20.687,91 com vendas no balcão, R$ 51.500,00 com tíquetes antecipados e R$ 103.129,31 com vendas de produtos e doações.
Após a dedução de R$ 3.039,29 em despesas operacionais e R$ 3.609,40 de contribuição ao Fundo Nacional do Instituto Ronald McDonald, o valor líquido destinado ao hospital ficou em R$ 168.668,53.
Recursos serão aplicados em dois projetos
De acordo com o Grupo Santa Casa de Franca, todo o valor arrecadado será investido em dois projetos aprovados pelo Instituto Ronald McDonald:
- Revitalização e humanização da Pediatria Oncológica — A iniciativa transformará a ala pediátrica de quimioterapia em um espaço mais acolhedor e lúdico, com o objetivo de oferecer conforto e bem-estar às crianças e suas famílias durante o tratamento.
- Diagnosticar para Curar – O projeto busca reduzir o tempo entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico definitivo do câncer, qualificando profissionais para garantir agilidade no atendimento e evitar diagnósticos tardios.
O presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, destacou o envolvimento da comunidade e o impacto do resultado. "Atingir este resultado demonstra a força da solidariedade francana e regional. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores, parceiros, patrocinadores e à população pelo envolvimento".
"Cada lanche vendido e cada doação se transformarão em esperança e qualidade de vida para nossas crianças e adolescentes em tratamento", completou.
Com os recursos assegurados, o Hospital do Câncer de Franca informou que dará início à execução dos projetos nos próximos meses.
