Franca: prazos para isenção e redução do IPTU terminam neste mês

Os prazos para solicitar isenção ou redução do IPTU (Imposto Predial Territorial e Urbano) 2026 terminam nos dias 30 e 31 de outubro, em Franca.

O prazo para solicitar isenção do IPTU vai até o dia 30, e para pedir o desconto de 10% sobre o valor do imposto, até o dia 31. Em ambos os casos, o pedido deve ser renovado anualmente pelo proprietário, que precisa morar no imóvel e não ter dívidas com a Prefeitura.

A isenção é oferecida para aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, portadores de neoplasia e idosos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada).