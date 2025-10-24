'Todos são convidados', diz frei sobre a Festa de São Judas Tadeu

A 56ª Festa de São Judas Tadeu começa nesta sexta-feira, 24, na Vila Raycos, em Franca. O evento, que irá até domingo, 26, contará com leilão de prendas, comidas típicas e atrações musicais.

Durante a sexta e o sábado, 25, as comidas disponíveis serão: batata recheada, batata frita, mix de amendoim, espeto, fogazza, frango assado, hambúrguer (lanche), nhoque, macarrão, polenta frita e quibe. Já entre as bebidas, estarão disponíveis água com e sem gás, cervejas Antarctica, Brahma, Heineken e artesanal, refrigerante em lata, suco da Flora, suco natural de laranja e energético Monster.

Para as crianças, haverá pesca, pula-pula e sorvete. Também estarão à venda artesanatos, sapatos e perfumes.