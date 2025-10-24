24 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

'Todos são convidados', diz frei sobre a Festa de São Judas Tadeu

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Local preparado para receber o público
Local preparado para receber o público

A 56ª Festa de São Judas Tadeu começa nesta sexta-feira, 24, na Vila Raycos, em Franca. O evento, que irá até domingo, 26, contará com leilão de prendas, comidas típicas e atrações musicais.

Durante a sexta e o sábado, 25, as comidas disponíveis serão: batata recheada, batata frita, mix de amendoim, espeto, fogazza, frango assado, hambúrguer (lanche), nhoque, macarrão, polenta frita e quibe. Já entre as bebidas, estarão disponíveis água com e sem gás, cervejas Antarctica, Brahma, Heineken e artesanal, refrigerante em lata, suco da Flora, suco natural de laranja e energético Monster.

Para as crianças, haverá pesca, pula-pula e sorvete. Também estarão à venda artesanatos, sapatos e perfumes.

Será realizado um show de prêmios no domingo, às 15h. A cartela será vendida por R$ 20, sendo a primeira rodada com prêmio de R$ 1.000, a segunda com R$ 3.000, e a terceira premiará o vencedor com R$ 5.000.

O frei Israel Cardoso enalteceu a festa e abordou o significado para os fiéis. “É um motivo de alegria e fraternidade para nossos paroquianos. Um momento precedido pela novena do padroeiro, em que, todas as noites, os fiéis rezam o terço às 19h. É um momento de renovação espiritual”, disse.

As barracas estarão localizadas na rua da Liberdade, ao lado da igreja, e a tabela de preços já foi disponibilizada nas redes sociais da paróquia.

Horários de início

Na sexta-feira, as barracas começarão a servir a partir das 20h, horário que se repete no sábado. No domingo, o início será às 11h e irá até às 15h, quando será realizado o show de prêmios.

“Todos são convidados a participar desse momento de devoção, fé e festa”, finalizou o frei.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários