'Todos são convidados', diz frei sobre a Festa de São Judas Tadeu

A 56ª Festa de São Judas Tadeu começa nesta sexta-feira, 24, na Vila Raycos, em Franca. O evento, que irá até domingo, 26, contará com leilão de prendas, comidas típicas e atrações musicais.
Durante a sexta e o sábado, 25, as comidas disponíveis serão: batata recheada, batata frita, mix de amendoim, espeto, fogazza, frango assado, hambúrguer (lanche), nhoque, macarrão, polenta frita e quibe. Já entre as bebidas, estarão disponíveis água com e sem gás, cervejas Antarctica, Brahma, Heineken e artesanal, refrigerante em lata, suco da Flora, suco natural de laranja e energético Monster.
Para as crianças, haverá pesca, pula-pula e sorvete. Também estarão à venda artesanatos, sapatos e perfumes.
Será realizado um show de prêmios no domingo, às 15h. A cartela será vendida por R$ 20, sendo a primeira rodada com prêmio de R$ 1.000, a segunda com R$ 3.000, e a terceira premiará o vencedor com R$ 5.000.
O frei Israel Cardoso enalteceu a festa e abordou o significado para os fiéis. “É um motivo de alegria e fraternidade para nossos paroquianos. Um momento precedido pela novena do padroeiro, em que, todas as noites, os fiéis rezam o terço às 19h. É um momento de renovação espiritual”, disse.
As barracas estarão localizadas na rua da Liberdade, ao lado da igreja, e a tabela de preços já foi disponibilizada nas redes sociais da paróquia.
Horários de início
Na sexta-feira, as barracas começarão a servir a partir das 20h, horário que se repete no sábado. No domingo, o início será às 11h e irá até às 15h, quando será realizado o show de prêmios.
“Todos são convidados a participar desse momento de devoção, fé e festa”, finalizou o frei.
