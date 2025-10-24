O Feirão Casa Paulista chega a Franca neste final de semana, entre os dias 24 a 26 de outubro, das 9h às 19h, com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria. A ação é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Casa Paulista e construtoras locais, entre elas, Grupo ADN, S. Figueiredo e Vitta Residencial Construtora e Incorporadora, que oferecerão condições especiais de compra e financiamento durante os três dias de evento.

O destaque do Feirão é o subsídio do Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, que pode chegar a R$ 55 mil, somado ao desconto de até R$ 11 mil, oferecido pelo Programa Casa Paulista, totalizando benefícios de até R$ 66 mil para cada cliente.

O evento acontece no Clube dos Servidores (São Vicente, 4000, no Jardim Noemia), próximo ao Pesque e Pague Santa Clara. Os visitantes poderão conhecer os imóveis disponíveis e simular o financiamento habitacional diretamente com equipes da Caixa Econômica Federal.

O Programa Casa Paulista é uma das principais políticas de incentivo à habitação do Governo do Estado e tem contribuído para ampliar o acesso à moradia digna em todo o território paulista. A ação, somada à participação do setor privado e do sistema financeiro, busca aproximar as famílias das oportunidades de compra com segurança, informação e vantagens exclusivas.

Serviço

Feirão Casa Paulista – Franca

Datas: 24 a 26 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 19h

Local: Clube dos Servidores – Rua São Vicente, 4000, Jardim Noemia, Franca (SP)

Participação: Grupo ADN, S. Figueiredo e Vitta Residencial

Entrada: gratuita e aberta ao público