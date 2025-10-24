24 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet

Santuário de Santa Rita se prepara para 1ª Jornada de Peregrinos

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Santuário de Santa Rita de Cássia
Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG)
Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG)

O Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), a 63 km de Franca, se prepara para um momento especial de fé e devoção: a Primeira Jornada “Peregrinos de Esperança: Rumo à Terra dos Impossíveis”, que acontecerá ao longo do Caminho de Santa Rita, em 20 de dezembro.

Inaugurado em 23 de agosto de 2025, o trajeto religioso liga o Santuário de Nossa Senhora da Penha ao Santuário de Santa Rita de Cássia, totalizando 45 quilômetros de percurso, em sua maior parte por estradas rurais.

A programação começa com Santa Missa no Santuário da Penha, às 19 horas, celebrada pelos reitores das duas igrejas. Na sequência, os fiéis iniciarão a caminhada em direção ao Santuário de Santa Rita, em um percurso marcado pela espiritualidade e pela devoção à Santa das Causas Impossíveis.

A jornada é apresentada pelos organizadores como um profundo encontro de fé, esperança e interioridade, convidando cada participante a entregar seus pedidos, agradecimentos e intenções durante o trajeto.

Segundo a organização, o público poderá contribuir com uma taxa solidária de R$ 10. O WhatsApp (35) 99718-8719 está disponível para contato.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários