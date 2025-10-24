Santuário de Santa Rita se prepara para 1ª Jornada de Peregrinos

O Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), a 63 km de Franca, se prepara para um momento especial de fé e devoção: a Primeira Jornada “Peregrinos de Esperança: Rumo à Terra dos Impossíveis”, que acontecerá ao longo do Caminho de Santa Rita, em 20 de dezembro.

Inaugurado em 23 de agosto de 2025, o trajeto religioso liga o Santuário de Nossa Senhora da Penha ao Santuário de Santa Rita de Cássia, totalizando 45 quilômetros de percurso, em sua maior parte por estradas rurais.

A programação começa com Santa Missa no Santuário da Penha, às 19 horas, celebrada pelos reitores das duas igrejas. Na sequência, os fiéis iniciarão a caminhada em direção ao Santuário de Santa Rita, em um percurso marcado pela espiritualidade e pela devoção à Santa das Causas Impossíveis.