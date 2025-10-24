Carro com passageiros pega fogo e fica destruído na Portinari

Uma picape ficou completamente destruída após pegar fogo na rodovia Cândido Portinari, sentido avenida Santos Dumont, próximo à alça de acesso ao bairro São Joaquim e à ponte do Amazonas, em Franca, nesta sexta-feira, 24. A via está interditada para a atuação do Corpo de Bombeiros e segurança dos motoristas.

De acordo com informações apuradas no local, duas pessoas estavam no veículo quando o motorista percebeu fumaça e chamas saindo da região do motor. Ele parou o carro ainda no meio da pista e ambos conseguiram sair rapidamente, antes que o fogo se alastrasse. Apesar dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, conseguiu controlar as chamas. No entanto, o veículo já havia sido completamente consumido pelo fogo.