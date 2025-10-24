24 de outubro de 2025
SUSTO

Carro com passageiros pega fogo e fica destruído na Portinari

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro pegando fogo na rodovia Cândido Portinari
Carro pegando fogo na rodovia Cândido Portinari

Uma picape ficou completamente destruída após pegar fogo na rodovia Cândido Portinari, sentido avenida Santos Dumont, próximo à alça de acesso ao bairro São Joaquim e à ponte do Amazonas, em Franca, nesta sexta-feira, 24. A via está interditada para a atuação do Corpo de Bombeiros e segurança dos motoristas.

De acordo com informações apuradas no local, duas pessoas estavam no veículo quando o motorista percebeu fumaça e chamas saindo da região do motor. Ele parou o carro ainda no meio da pista e ambos conseguiram sair rapidamente, antes que o fogo se alastrasse. Apesar dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, conseguiu controlar as chamas. No entanto, o veículo já havia sido completamente consumido pelo fogo.

A Polícia Rodoviária e a concessionária responsável pela via atuam na sinalização e no desvio do trânsito até que a pista seja liberada. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

