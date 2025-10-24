Bares fechados em Franca por suspeita de metanol se defendem

Dois bares de Franca permanecem interditados por tempo indeterminado após um caminhoneiro ter recebido diagnóstico de intoxicação por metanol no sangue, segundo denúncia apresentada à Polícia Civil. A investigação apura possível adulteração de bebidas alcoólicas comercializadas nos estabelecimentos. Os bares foram internados nessa quinta-feira, 23, por falta de documento e venda de bebidas sem procedência.

As amostras dos líquidos apreendidos foram enviadas para análise pelo Instituto de Criminalística, e não há prazo para conclusão dos exames, conforme informou o delegado responsável pelo caso, Alan Bazalha Lope, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Os proprietários dos estabelecimentos falaram exclusivamente com o Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 24, e negaram qualquer adulteração ou falsificação das bebidas.