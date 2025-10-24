Farmácia é arrombada com carro e tem R$ 30 mil de prejuízo

Uma farmácia localizada na rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, zon oeste de Franca, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 24. A ação resultou em um prejuízo superior a R$ 30 mil, com mais de 200 itens levados.

Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos utilizam um Ford Escort verde para arrebentar a porta frontal do estabelecimento. Assim que o veículo invade parte da estrutura, um dos bandidos desce com grandes sacos plásticos e começa a retirar produtos das prateleiras rapidamente.

Enquanto o motorista manobra o carro, o comparsa enche o primeiro saco com diversos itens expostos. Em poucos instantes, o segundo criminoso também entra na farmácia e ambos passam a varrer as prateleiras com os braços, derrubando mercadorias diretamente para dentro dos sacos.