Farmácia é arrombada com carro e tem R$ 30 mil de prejuízo

Uma farmácia localizada na rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, zon oeste de Franca, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 24. A ação resultou em um prejuízo superior a R$ 30 mil, com mais de 200 itens levados.
Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos utilizam um Ford Escort verde para arrebentar a porta frontal do estabelecimento. Assim que o veículo invade parte da estrutura, um dos bandidos desce com grandes sacos plásticos e começa a retirar produtos das prateleiras rapidamente.
Enquanto o motorista manobra o carro, o comparsa enche o primeiro saco com diversos itens expostos. Em poucos instantes, o segundo criminoso também entra na farmácia e ambos passam a varrer as prateleiras com os braços, derrubando mercadorias diretamente para dentro dos sacos.
A dupla deixa o local, mas retorna logo em seguida para preencher mais sacos, demonstrando rapidez e organização na ação. Toda a movimentação durou apenas alguns minutos.
O estabelecimento ficou destruído, porta danificada, prateleiras quebradas e vitrines de vidro estilhaçadas. O proprietário calcula um prejuízo alto, já que, além do furto de produtos, será necessário arcar com os reparos estruturais.
Um boletim de ocorrência foi registrado. Até o momento, porém, os suspeitos não foram identificados nem localizados pela polícia.
