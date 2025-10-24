'Achei que fosse morrer', disse Cíntia Chagas em Franca

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) pediu, nessa quinta-feira, 23, a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Bove (PL) após o descumprimento de medidas protetivas contra a ex-mulher. Ele foi denunciado por violência psicológica, perseguição, ameaça e lesão corporal pela influenciadora e professora Cíntia Chagas.

A influenciadora, que tem 7,6 milhões de seguidores no Instagram, foi casada com o deputado entre maio e agosto de 2024. Cíntia esteve em Franca em agosto deste ano e falou sobre a violência que sofreu.

Durante a palestra no 11º Fórum da Mulher Empreendedora do CME (Conselho da Mulher Empreendedora), Cíntia abriu espaço para perguntas e foi questionada sobre a violência doméstica. Uma participante quis saber como profissionais que lidam com esse tipo de situação podem usar técnicas de oratória para facilitar a compreensão dos casos.