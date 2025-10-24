Carro foge da PM e quatro suspeitos são pegos após perseguição

Quatro homens foram detidos na noite dessa quinta-feira, 23, em Franca, após desobediência a uma ordem de parada e uma perseguição policial que resultou na apreensão de entorpecentes. A ocorrência teve início durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, região norte.
Os policiais avistaram um veículo, modelo VW Gol, sobre o qual já possuíam denúncias informais de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor não acatou, iniciando um acompanhamento que só terminou quando o carro estacionou na rua Delmira Maria Silveira Ribeiro.
Quatro indivíduos desembarcaram do veículo. Um dos ocupantes, de 28 anos, tentou fugir ao perceber a aproximação policial, mas foi abordado em seguida. Ele resistiu à prisão e foi contido com o uso de força física, necessitando de socorro ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde foi medicado e liberado.
Durante a busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito foi encontrado, porém, uma revista veicular resultou na localização de entorpecentes debaixo do banco do carro. Foram apreendidas uma porção de semelhante à cocaína e dois cigarros e uma porção de maconha.
Questionado, o homem de 28 anos, que tentou fugir, assumiu a propriedade das substâncias, relatando que utilizaria a cocaína para multiplicação e posterior comercialização. Ele declarou ter fugido por acreditar estar procurado pela Justiça e por ter dispensado a droga debaixo do banco antes de correr.
Os outros ocupantes do veículo, com 38, 28 e 27 anos, confirmaram a versão, afirmando que os entorpecentes pertenciam ao colega.
O condutor do veículo não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O carro foi apreendido pela Polícia Militar devido à falta de licenciamento e CNH do motorista.
Além dos entorpecentes, cinco telefones celulares foram apreendidos em relação aos quatro investigados.
Os indivíduos foram apresentados na CPJ. Foi determinada a elaboração do Boletim de Ocorrência, a apreensão dos entorpecentes e celulares e o encaminhamento do caso à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca para melhor apuração dos fatos. Os suspeitos foram liberados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.