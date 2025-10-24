Carro foge da PM e quatro suspeitos são pegos após perseguição

Quatro homens foram detidos na noite dessa quinta-feira, 23, em Franca, após desobediência a uma ordem de parada e uma perseguição policial que resultou na apreensão de entorpecentes. A ocorrência teve início durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, região norte.

Os policiais avistaram um veículo, modelo VW Gol, sobre o qual já possuíam denúncias informais de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor não acatou, iniciando um acompanhamento que só terminou quando o carro estacionou na rua Delmira Maria Silveira Ribeiro.

Quatro indivíduos desembarcaram do veículo. Um dos ocupantes, de 28 anos, tentou fugir ao perceber a aproximação policial, mas foi abordado em seguida. Ele resistiu à prisão e foi contido com o uso de força física, necessitando de socorro ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde foi medicado e liberado.