Pai chama a PM após filho quebrar TV e fazer ameaças em Franca

Um comerciante de 58 anos acionou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 24, após o filho, de 31 anos, quebrar a televisão da casa da família e fazer ameaças. O caso ocorreu em uma residência no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz, que seria usuário de drogas e álcool desde a adolescência, ficou alterado após um desentendimento no trabalho e passou a ameaçar o pai, exigindo dinheiro e dizendo que “quebraria tudo” e “colocaria fogo na casa”.
Ainda conforme o registro policial, o pai entregou uma quantia em dinheiro para tentar conter a situação, mas o jovem continuou agressivo. Já em casa, ele discutiu com a irmã, tentou tomar o celular dela e danificou a TV da sala. O pai, então, acionou a Polícia Militar.
A família relatou que o comportamento do rapaz é recorrente e que ele já foi internado em clínicas de recuperação por quatro vezes. A irmã, de 19 anos, manifestou interesse em representar criminalmente contra o irmão e solicitar medida protetiva.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca como ameaça, dano e violência doméstica.
