Família procura por José Tiago, desaparecido em Franca

A família do borracheiro José Tiago Costa, de 40 anos, morador da Vila Santa Terezinha, em Franca, procura o homem que está desaparecido desde a manhã dessa quinta-feira, 23. Foi a primeira vez que ele desapareceu.

Segundo o boletim de ocorrência, José Tiago saiu de casa, na rua Barão Santo Ângelo, e não retornou. Desde então, a mãe, Maria de Fátima, tenta contato por telefone, que permanece desligado.

Amigos informaram que o viram apenas no período da manhã. A família relatou à polícia que José Tiago está separado há cerca de três meses e vem apresentando sinais de depressão, o que aumenta a preocupação sobre o caso.