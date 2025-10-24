Família procura por José Tiago, desaparecido em Franca

A família do borracheiro José Tiago Costa, de 40 anos, morador da Vila Santa Terezinha, em Franca, procura o homem que está desaparecido desde a manhã dessa quinta-feira, 23. Foi a primeira vez que ele desapareceu.
Segundo o boletim de ocorrência, José Tiago saiu de casa, na rua Barão Santo Ângelo, e não retornou. Desde então, a mãe, Maria de Fátima, tenta contato por telefone, que permanece desligado.
Amigos informaram que o viram apenas no período da manhã. A família relatou à polícia que José Tiago está separado há cerca de três meses e vem apresentando sinais de depressão, o que aumenta a preocupação sobre o caso.
No momento em que deixou a residência, ele vestia camiseta e bermuda preta.
A família pede ajuda com qualquer informação que possa ajudar na localização. Contato: (16) 99429-3370 – Maria de Fátima (mãe)
A Polícia Civil registrou a ocorrência e o caso segue em investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.